На Марсе совсем близко к поверхности в каньонах обнаружена вода

Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter обнаружил воду в системе каньонов Маринера на Марсе, сообщает Европейское космическое агентство, сообщает Лига.net.

Вода под поверхностью каньона была обнаружена размещенным на орбитальном аппарате прибором FREND (детектором эпитепловых нейтронов высокого разрешения). Этот инструмент способен выявлять водород в марсианской почве на глубине до одного метра.

Разработчик FREND и руководитель его программы Игорь Митрофанов из Института космических исследований Российской академии наук полагает, что если выявленный водород связан в молекулах воды, то около 40% водородосодержащего вещества в поверхностном слое почвы под долинами Маринера может оказаться водой.

Площадь выявленного марсианского водяного пласта сопоставима с площадью Нидерландов, он частично перекрывается каньонами Кандор, которые тоже считаются перспективными для обнаружения запасов воды.

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter запущен в 2016 году в рамках совместной миссии Европейского космического агентства и Роскосмоса.

Гигантская система каньонов обнаружена на Марсе в 1971—1972 годах космическим аппаратом "Маринер-9" и получила название в честь космической программы "Маринер".