Укрзализныця запускает очередной региональный поезд

На этот раз им стал "Слобожанский экспресс", который будет курсировать по Луганской, Харьковской и Сумской областях. Запуск поезда состоится уже 18 декабря. Он будет тестовым, поэтому билетов на него нет, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба компании. При этом там подчеркнули, что тестовый и полноценный маршруты будут отличаться:

тестовый рейс: Попасная – Харьков – Сумы;

на постоянной основе поезд будет курсировать в сообщении Попасная – Харьков, Харьков – Ворожба.

"По графику движения экспресс отправится со станции Попасная в 07:30. Прибудет на станцию Харьков-Пассажирский в 12:30. В Сумах поезд встретят в 16:30" , – говорится в сообщении.

Также в "Укрзализныце" расскрыли детали о самом поезде, который будет выполнять роль "Слобожанского экспресса". Им стал дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

"Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения" , – подчеркнули в компании.

"Укрзализныця" повысила стоимость проезда на популярном направлении

"Укрзализныця" повысила стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, курсирующем между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. С 10 декабря вместо 80 грн приходится платить 100 грн.

В самой компании рост стоимости проезда обосновали появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте. Его размер составляет 20 грн, и ранее он не применялся для поездов Kyiv Boryspil Express.