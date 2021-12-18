Австрия закрывает границы для невакцинированных

Австрия для сдерживания распространение штамма "Омикрон" с 20 декабря меняет условия въезда в страну и закрывает границы для невакцинированных от COVID-19. Стали известны условия въезда в страну, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Теперь въезд возможен только для вакцинированных лиц и лиц, имеющих сертификат об излечении, при условии предоставления обеими категориями лиц дополнительно отрицательного ПЦР-теста (сделанного максимум за 72 часа)" , - информирует в Facebook посольство Украины в Республике Австрия.

Въезд с последующей самоизоляцией возможен только гражданам Австрии, гражданам ЕС и лицам, имеющим разрешение на проживание в Австрии. В таком случае предусмотрена обязательная онлайн-регистрация, необходимость сдачи теста и возможность прекращения карантина на 5 дней, если тест будет отрицательным.

Указанные ограничения, как исключение, не применяются к беременным женщинам, лицам, которым противопоказана вакцинация (при наличии врачебного подтверждения) и детям до 6 лет.