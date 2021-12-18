Украина попросила у США новое вооружение – CNN

Украина попросила у США новое вооружение – CNN

Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение. В частности системы ПВО и ракеты Patriot, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

"По словам людей, которые знакомы с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении в США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot", - сообщил собеседник CNN.

За последних 2 месяца Украина уже получила:

  • противотанковые ракеты Javelin,
  • командные пусковые установки,
  • патрульные катера класса Island,
  • аптечки первой помощи,
  • защищенные радиостанции,
  • электронику,
  • медицинское оборудование.

Новости

analytics