Украина попросила у США новое вооружение – CNN
Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение. В частности системы ПВО и ракеты Patriot, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
"По словам людей, которые знакомы с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении в США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot", - сообщил собеседник CNN.
За последних 2 месяца Украина уже получила:
- противотанковые ракеты Javelin,
- командные пусковые установки,
- патрульные катера класса Island,
- аптечки первой помощи,
- защищенные радиостанции,
- электронику,
- медицинское оборудование.