Украина попросила у США новое вооружение – CNN

Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение. В частности системы ПВО и ракеты Patriot, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

"По словам людей, которые знакомы с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении в США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot" , - сообщил собеседник CNN.

За последних 2 месяца Украина уже получила: