Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой с геополитической точки зрения, сообщает Деловая столица.
Об этом Хабек сказал в интервью газете FAZ.
"Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права", — сказал Хабек.
Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий".
Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и осуществляющей ее эксплуатацию компанией должны находиться в разных руках.
"Политика, направленная на поддержку конкуренции, — это политика. Она не дает создавать монополии и в то же время — зависимости", — подчеркнул замглавы правительства ФРГ, добавив, что немецкий регулятор — Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) проверит соответствие закона всем документам в отношении "Северного потока-2" и примет решение о возможности начала его эксплуатации.