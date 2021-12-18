Вице-канцлер Германии назвал "Северный поток-2" ошибкой

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой с геополитической точки зрения, сообщает Деловая столица.

Об этом Хабек сказал в интервью газете FAZ.

"Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права" , — сказал Хабек.

Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что "любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий".

Политик напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и осуществляющей ее эксплуатацию компанией должны находиться в разных руках.