Зеленский упростил предоставление гражданства иностранцам

Зеленский упростил предоставление гражданства иностранцам
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые защищали территориальную целостность и неприкосновенность страны, сообщает РБК-Украина.

"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц", - говорится в сообщении.

Верховная рада приняла законопроект №56300 во втором чтении 14 декабря. За него проголосовали 285 народных депутатов.

Закон позволяет получить украинский паспорт по упрощенной процедуре следующим категориям иностранцев:

  • гражданам РФ, подвергшимся преследованиям из-за политических убеждений;
  • иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили (или проходят) службу по контракту в Вооруженных силах Украины и лицам, принимавшим непосредственное участие в Антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

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