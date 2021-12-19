Сегодня стартовала "єПідтримка" – выплата 1000 гривен за вакцинацию

С воскресенья, 19 декабря, в Украине официально стартует государственная программа "єПідтримка" — выплата 1000 грн вакцинированным от COVID-19 украинцам, которую можно портратить на ограниченный перечень услуг, сообщает Новое время.

С 13 декабря программа работала в режиме тестирования, за это время участники пилотного проекта оформили более 1,2 млн. заявок на выплату средств. В целом же на участие в программе по состоянию на 17 декабря записалось 3,2 млн украинцев. С 19 декабря услуга доступна всем украинцам. Заявку можно подать до конца срока действия программы, то есть до 18 декабря 2022 года.

Денежные средства начисляют на специальные карточки, получить их наличными невозможно. На сегодняшний день такие карты оформляют пять банков-партнеров программы: Монобанк, А-Банк, Альфа-банк, Укргазбанк, ПриватБанк.

Получить деньги на первом этапе выплат (через приложение "Дія") может каждый совершеннолетний украинец, который:

прошел полный курс вакцинации от COVID-19 — независимо от того, какими вакцинами прививался и когда получил прививки (до или после запуска программы);

оформил зеленый COVID-сертификат в приложении Дія;

оформил специальную карту "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка);

подал заявку в приложении "Дія".

Средства на карточку "єПідтримка" должна поступить в течение 10 дней после подачи заявки.

Потратить 1 тыс. грн. можно в течение четырех месяцев со дня зачисления средств. Эту сумму не обязательно тратить за один раз.

На виртуальную тысячу гривен можно приобрести услуги в трех сферах – это культура, путешествия и спорт. В Офисе президента считают, что именно эти отрасли наиболее пострадали от мер карантина, поэтому средства должны стать поддержкой и для них. Таким образом, деньги можно потратить на:

путешествия в пределах Украины (билеты на поезд или самолет);

билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры;

абонементы в спортзалы, фитнес-центры;

книги.

Уже известно, что в программе принимает участие компания "МАУ" – можно купить билеты на внутренние авиарейсы (пока это рейс Киев-Одесса).

Отдельный список услуг разрабатывают для людей старше 60 лет — они смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства и другие социальные нужды (список Кабмин уточнит позже). Такая опция будет доступной с января 2022 года.

На втором этапе программы (ориентировочно третий квартал следующего года, то есть не раньше июля 2022-го) будет предложен альтернативный механизм начисления средств — для тех, кто не имеет приложения Дія или не может его установить. Этот механизм пока разрабатывают.

В партии "Слуга народа" также обещали, что в Украине должны открыть 100 офлайн-центров поддержки, чтобы помочь людям сориентироваться в механизме выплат. В них будут консультировать о предоставлении этой помощи в размере 1000 грн.