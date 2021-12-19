Объем сделок с землей в Украине за неделю вырос на 62,1%

В Украине за неделю 9-16 декабря проведено 5,98 тыс. сделок по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, что на 62,1% превышает показатели прошлой недели, при этом общая площадь проданных участков выросла на 55,1% - до 15,8 тыс. га, сообщает Интерфакс-Украина.

В целом с момента открытия рынка земли 1 июля заключено 66,64 тыс. земельных сделок по участкам общей площадью 169,82 тыс. га.

Таким образом, на прошлой неделе ежедневно осуществлялась в среднем 854 сделки с землей (на минувшей неделе – 527 сделок в день) на общую площадь 2,25 тыс. га (1,45 тыс. га).

По данным Минагрополитики, самая высокая средняя цена гектара земли в Львовской области – 128,7 тыс. грн. За ней следуют Киевская – 89,77 тыс. грн/га и Ивано-Франковская – 41,72 тыс. грн/га области. Замыкают пятерку Черновицкая и Одесская области – соответственно 24,59 тыс. грн/га и 24,26 тыс. грн/га, за ними - Ривненская и Хмельницкая области – 23,71 тыс. грн/га и 21,44 тыс. грн/га.

Самая дешевая земля, по данным министерства, в Кировоградской и Закарпатской областях – 6,07 тыс. грн/га и 7,13 тыс. грн/га соответственно, а также в Луганской – 8,46 тыс. грн/га и Винницкой – 8,86 тыс. га, тогда как средняя по стране сократилась на 0,4% по сравнению с прошлой неделей – 23,16 тыс. грн/га.

По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 24,32 тыс. га. За ней следуют Кировоградская – 17,39 тыс. га, Днепропетровская – 15,07 тыс. га, Полтавская – 13,67 тыс. га и Херсонская области – 13,46 тыс. га.

Средний по стране размер проданного земучастка в сделке – 2,45 га, хотя их средние размеры колеблются от 0,4-0,73 га в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 3,82-5,0 га в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Луганской областях.

Как сообщалось, запускаемый в Украине в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.