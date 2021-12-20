Дата старта телескопа "Джеймс Уэбб" утверждена
Космическая обсерватория имени Джеймса Уэбба – телескоп нового поколения, который никак не может покинуть Землю. Но, кажется, дата наконец-то четко определена, сообщает 24 Канал.
Телескоп James Webb (James Webb Space Telescope, JWST) – долгострой NASA. Запуск новой обсерватории регулярно переносят с 2007 года. Громадная задержка привела к тому, что "Джеймс Уэбб" по расходам сравнялся с легендарным телескопом "Габбл", хотя тот работает на благо науки с 1990 года. Проблемы достигли даже имени обсерватории: активисты требовали переименовать телескоп, но NASA отклонило запрос.
Когда состоится запуск
Еще 11 декабря James Webb был установлен на вершине ракеты-носителя Ariane 5, которую использует Европейское космическое агентство. Этому предшествовал долгий путь к космодрому Куру, Французская Гвиана. Запуск был назначен на 22 декабря 2021 года, но 15 декабря был отменен из-за проблем со связью.
Что ж, к счастью на этот раз, вероятно, не придется ждать несколько лет запуска, ведь его перенесли всего лишь на пару дней. Новая дата старта – 24 декабря 2021, за день до Рождества.
Научные перспективы JWST
- Мощный телескоп сможет разглядеть конец так называемых "темных времен" – тогда Вселенная стала настолько прозрачной, что свет мог распространяться. JWST станет своеобразной "машиной времени" с инфракрасным зрением, которая заглянет на 13,5 миллиарда лет в прошлое, чтобы увидеть первые звезды и галактики.
- Формирование галактик – беспрецедентная инфракрасная чувствительность "Джеймса Уэбба" поможет астрономам сравнивать самые тусклые ранние галактики с сегодняшними великанами, имеющими разнообразные формы. Это поможет ученым понять, как галактики создаются и эволюционируют.
- Рождение звезд и протопланетных систем JWST сможет видеть сквозь массивные облака пыли, непрозрачные для обсерваторий видимого света, где рождаются звезды и планетные системы.
- Планетарные системы и происхождение жизни – JWST расскажет нам больше об атмосферах экзопланета и, возможно, даже найдет "строительные блоки" жизни в других частях Галактики. Но "Джеймс Уэбб" также будет активно исследовать родную нам Солнечную систему. Кто знает, может быть, именно эта космическая обсерватория откроет девятую планету.