Дата старта телескопа "Джеймс Уэбб" утверждена

Космическая обсерватория имени Джеймса Уэбба – телескоп нового поколения, который никак не может покинуть Землю. Но, кажется, дата наконец-то четко определена, сообщает 24 Канал.

Телескоп James Webb (James Webb Space Telescope, JWST) – долгострой NASA. Запуск новой обсерватории регулярно переносят с 2007 года. Громадная задержка привела к тому, что "Джеймс Уэбб" по расходам сравнялся с легендарным телескопом "Габбл", хотя тот работает на благо науки с 1990 года. Проблемы достигли даже имени обсерватории: активисты требовали переименовать телескоп, но NASA отклонило запрос.

Фотография главного зеркала "Джеймса Уэбба" в хорошем качестве / Фото NASA

Когда состоится запуск

Еще 11 декабря James Webb был установлен на вершине ракеты-носителя Ariane 5, которую использует Европейское космическое агентство. Этому предшествовал долгий путь к космодрому Куру, Французская Гвиана. Запуск был назначен на 22 декабря 2021 года, но 15 декабря был отменен из-за проблем со связью.

Что ж, к счастью на этот раз, вероятно, не придется ждать несколько лет запуска, ведь его перенесли всего лишь на пару дней. Новая дата старта – 24 декабря 2021, за день до Рождества.

Научные перспективы JWST