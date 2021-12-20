Археологи обнаружили останки одной из первых домашних собак

Археологи, которые изучали пещеру Хайда-Гвайи на архипелаге у северного побережья канадской провинции Британская Колумбия получили самые старые свидетельства одомашнивания собак в Северной и Южной Америке, сообщает Новое время.

Находки включают кости животных, каменные орудия труда и наконечники копий, а также зуб животного, анализ ДНК которого показал, что это — домашняя собака, рассказали канадские ученые из Института Хакаи.

Среди костей животных, собранных в пещерах, есть останки бурых медведей и оленей. Оба вида, по-видимому, были истреблены на архипелаге к концу плейстоцена, около 11700 лет назад. Хотя бурые медведи обычны на материковой части Британской Колумбии, это первое свидетельство того, что они когда-либо были на Хайда-Гвайи.

Однако самой яркой из находок оказался зуб. Используя анализ ДНК и радиоуглеродное датирование, команда определила, что это был зуб домашней собаки, которая жила 13 100 лет назад — старейшее свидетельство существования домашних собак, когда-либо зарегистрированное в Северной и Южной Америке. Собака, вероятно, пересекла Берингов пролив вместе с древними переселенцами.

«Более того, собаки — это свидетельство присутствия людей — говорит Маки, археолог из Университета Виктории в Британской Колумбии.

Эта находка увеличивает продолжительность пребывания людей в Хайда-Гвайи, зафиксированную археологическими свидетельствами, на 2000 лет — хотя ученые ожидают, что дальнейшие поиски выявят артефакты, которые еще больше отодвигают это время.

«Мы не ожидали, что найдем артефакты в этих пещерах», — говорит Маки.

Целью для него и его команды, состоящей из археологов и добровольцев, было найти останки животных, чтобы помочь восстановить древнюю среду обитания. Хайда-Гвайи представляет собой известняковую местность, которую грунтовые воды размыли в сеть карстовых пещер, прохладных, темных, слегка щелочных и труднодоступных: идеальные условия для сохранения останков животных и артефактов.

Лорен Дэвис, археолог из Университета штата Орегон, которая не принимала участия в исследовании, говорит, что эти открытия впечатляют. Собачий зуб, в частности, «стал огромным открытием». По ее словам, Хайда-Гвайи и прибрежная Британская Колумбия лежат «на пороге Америки», поэтому изучение ранних историй региона имеет большое значение для понимания того, какой была жизнь первых жителей континента.

Скил Хииланс Аллан Дэвидсон, вождь племени Хайда и археолог, принимавший участие в раскопках всех трех пещер, подчеркивает, что артефакты и останки животных — это больше, чем просто открытия. Будь то нижняя челюсть медведя или окаменелые останки человека, археологические и палеонтологические находки имеют значение для коренных народов. Дэвидсон объясняет, что люди хайда жили в этом регионе и заботились о пещере на протяжении тысячелетий.

Ученые секвенировали ДНК, обнаруженную в кости, и это позволило идентифицировать животное. По словам исследователей, это самая старая подтвержденная собака в Америке.