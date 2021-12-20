В Киеве ждут гололедицу: как водителям обезопасить себя

С понедельника, 20 декабря, ночью и утром на дорогах Киева ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Официальный портал Киева, сообщает Судебно-юридическая газета.

«Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололедицы», - указывается в сообщении.

Столичные власти советуют водителям:

соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным снегом и гололедицей не использовать автотранспорт с летними шинами.

Также в период гололедицы дали советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;

размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу попытайтесь быстро присесть, это самый реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Кроме этого, пешеходам во время гололеда необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Водителям в свою очередь напоминают, что в период ухудшения погодных условий не следует оставлять автомобили на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, которые мешают дорожникам, эвакуируют.