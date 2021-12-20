Криптовалюта: защитный актив или нет

Повышение цен на энергоносители и смягчение монетарной политики для восстановления от ковида привели к значительному росту инфляции. В США по итогам октября годовая инфляция составила 6,2%, в Еврозоне – 4,1%, в Украине – 10,9%.

Майкл Сэйлор, глава компании MicroStrategy, которая владеет более 121 тыс. биткоинов на почти 7 млрд долларов, считает, что в будущем криптовалюты станут основным активом для сбережений. При этом он уверен, что цифровые активы можно считать хорошей защитой от инфляции.

«Волатильность будет, но мне кажется, сейчас есть всеобщее признание того, что мир нуждается в инфляционном хедже. Если у вас есть биткоин, не продавайте его», — посоветовал гендиректор Microstrategy в недавнем интервью Coindesk.

И есть как минимум три причины поверить словам Сэйлора.

Причина 1. Криптовалюты выросли в несколько раз за 2021

Стоимость биткоина всего за год выросла в 3 раза, эфириум — в 8 раз, токен криптобиржи Binance 一 в 20 раз. А есть еще более внушительные примеры. Например, “мем”-токен Shiba Inu за год подорожал в 3 тыс. раз.

В целом, 2021 год можно назвать чрезвычайно успешным для криптовалют:

Крупные мировые корпорации, такие как Tesla и MicroStrategy, открыто инвестировали в биткоин.

Правительство Эквадора сделало первую криптовалюту официальным платежным средством и продолжает скупать ее. Сейчас на балансе Эквадора 1270 BTC.

Распространение сервисов децентрализованных финансов (DeFi) и технологий невзаимозаменяемых токенов (NFT) способствует дальнейшему росту рынка.

Обратная сторона медали — высокая волатильность криптовалют (большие разбежки курса). На этот недостаток всегда указывают противники цифровых активов. Однако высокая волатильность также вероятно будет сглаживаться благодаря все большему распространению криптовалют.

Динамика цены биткоина на криптобирже Currency.com

Причина 2. Ограниченная эмиссия некоторых криптовалют

Биткоин изначально был задуман как криптовалюта с ограниченной эмиссией. Она составит всего 21 млн монет, из которых добыто уже около 90%. Запасы BTC ограничены, что делает его похожим на золото. Не зря биткоин называют цифровым золотом.

Другие примеры криптовалют с ограниченной эмиссией — Cardano, NEM, Litecoin, Dash.

Ограниченная эмиссия в случае все большего распространения криптовалют будет приводить к росту их цены, поскольку они будут становиться все более дефицитными.

Есть, впрочем, и примеры криптовалют с неограниченной эмиссией — например, эфириум. Основным фактором роста для него, в первую очередь, является то, что на инфраструктуре Ethereum строятся тысячи других проектов. Блокчейн Ethereum крайне высотехнологичный и постоянно модернизируется.

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Причина 3. Децентрализация криптовалют

Технология блокчейн, на которой основаны криптовалюты, предполагает децентрализацию. Это значит, что ни один объект сети не может серьезно повлиять на нее, а значит, ею нельзя манипулировать.

Кроме того, децентрализация позволяет проводить операции относительно независимо, без согласования с банками и правительствами. По мере усиления регуляции сферы криптовалют это преимущество будет уменьшаться, однако операции в криптовалютах скорее всего будут всегда более простыми по сравнению с тем, что могут предложить банки и финансовые сервисы.

Таким образом, криптовалюты уже сейчас зарекомендовали себя как крайне выгодный инвестиционный актив, позволяющий не только компенсировать негативный эффект от инфляции, но и принести значительный доход своим владельцам, особенно в долгосрочной перспективе.

В криптовалюту активно инвестируют корпорации. Многие компании с Wall Street держат ее на балансе, а миллиардеры часть своего капитала отводят под крипту. Это достаточный показатель роста доверия к Bitcoin и другим криптовалютам, в том числе как к защитному активу, интересному для частных инвесторов.

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