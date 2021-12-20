Эфирные масла, которые улучшат кровообращение и ослабят боль

Эфирные масла, которые улучшат кровообращение и ослабят боль
Фото: Рixabay

В здоровом теле хорошее кровообращение. Оно помогает кислороду и питательным веществам доставляться в органы и ткани. Многие факторы могут повлиять на наше здоровье, приводя к плохому кровообращению, например, генетика, возраст и неправильное питание, сообщает WomanEL.

Массаж имеет много преимуществ для здоровья, таких как снятие стресса, заживление травм, улучшение кровообращения и улучшение самочувствия. Кто не любит хороший массаж с маслами для тела и ароматерапию?

Позаботьтесь о себе с помощью следующих масел:

  1. Одним из наиболее широко используемых в ароматерапии масел является масло лаванды, поскольку оно снимает боль и воспаление. Лаванда известна своими расслабляющими свойствами, а также снижает беспокойство.
  2. Масло шалфея высоко ценится, поскольку помогает снизить стресс и является естественным антидепрессантом. Оно также может помочь при менструальных спазмах.
  3. Эфирное масло розмарина может улучшить кровообращение и облегчить боль.
  4. Масло лемонграсса обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Благодаря этому вы можете заметить ослабления боли суставов.
  5. Розовое масло также обладает расслабляющим эффектом, который помогает уменьшить беспокойство и стресс. Оно определённо является дополнением к улучшению кровообращения. В ходе исследования 2015 года, люди, которые вдыхали розовое масло, сообщали об уменьшении боли.

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