Порошенко вызывают в ГБР: будут избирать меру пресечения

Пятого президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко повторно вызвали в Госбюро расследований на 23 декабря. Об этом заявил представитель Офиса генпрокурора Иван Кисилевич во время брифинга, сообщает Новое время.

"Поскольку указанное лицо… сегодня не прибыло по вызову, мы направили повторный вызов на четверг, 23 декабря, на 10:00. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства об избрании мере пресечения. На то, какой именно будет мера пресечения, будут влиять многие факторы. Это и процессуальное поведение лица, и наличие рисков" , — объяснил Кисилевич.

В понедельник, 20 декабря, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным и фейковым, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции.

По словам руководителя центрального штаба Европейской солидарности Александра Турчинова, Порошенко вернется в Украину после запланированных международных встреч за границей и короткого отпуска.

17 декабря в Госбюро расследований заявили, что следователи хотели вручить Порошенко повестку, но он их проигнорировал, сел в машину и уехал.

Повестка касалась уголовного дела о схеме поставок угля со временно оккупированных территорий, в котором фигурируют народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. В Евросолидарности заявили, что Владимир Зеленский «использует ручное ГБР» для преследования Порошенко и давит на руководителей правоохранительных органов. Также в политсиле сообщили, что пятый президент 17 декабря улетел в дипломатическое турне в Польшу и Турцию.

В октябре 2021 года народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации по делу о незаконных поставках угля с оккупированной территории.

Следователи ГБР и сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора установили его причастность к реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины.

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будет отрабатываться также причастность Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

В партии Европейская солидарность, лидером которой является пятый президент, отвергают такие подозрения.