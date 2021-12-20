Теща Хомутынника и Притулы так и не понесла наказание за ДТП

Через два года после ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок, теща олигарха Виталия Хомутынника и телеведущего Сергея Притулы – Лилия Сопельник не понесла наказание, сообщает Деловая столица.

По словам адвоката пострадавших Юрия Сухова, Сопельник не признает иск и не хочет оплачивать нанесенный ущерб. Она заявила, что моральный ущерб за аварию составляет 50 тысяч гривень. Но поскольку сторона защиты не согласна с такой суммой, будет проведена экспертиза, которая должна установить моральный ущерб потерпевшим.

Сухов отметил, что пострадавшие настаивают на моральном ущербе в 2 миллиона гривен, поскольку женщина в результате ДТП стала инвалидом и до сих пор проходит лечение. Общая сумма иска составляет 5 миллионов гривен.

Сопельник до сих пор не компенсировала даже реабилитационные расходы.

"То есть реабилитационные расходы Сопельник вообще не признает. Но человеку же нужно пройти реабилитацию. Человек является инвалидом и потерял возможность работать. Материальный ущерб придется все равно компенсировать в связи с тем, что необходимо пройти курс реабилитации, когда завершатся все операции. Нужно также компенсировать то, что человек не может работать. Но Сопельник с этим не согласна" , — пояснил адвокат.

В то же время он признал, что когда был открыт счет для сбора средств на лечение, деньги вносились, однако кто конкретно вносил их от имени Сопельник, неизвестно.

"На тот момент на лечение этих денег хватило, но это были не только деньги Сопельник. Ее денег не хватило, то есть тех, которые от нее или она передала. Мы об этом также сообщили в суде" , — добавил адвокат.

Относительно признания вины на суде, по словам Сухова, Сопельник говорит, что была за рулем, и признает, что авария произошла на самом деле, но заявляет, что это произошло из-за обморока.

При этом адвокат сомневается, что Сопельник накажут, даже если учесть, что экспертизой доказано, что у нее была болезнь, исключающая возможность управлять транспортным средством и она об этом знала. Кроме того, Сопельник принимала препараты, под действием которых запрещают садиться за руль.

"То есть все это является следствием ее умышленных действий, указывающих, безусловно, на повышенную общественную опасность последствий ее действий. Если суд ее не накажет должным образом... заключением, то это будет примером того, что можно творить за рулем все, что угодно" , – резюмировал защитник пострадавших.

Напомним, 22 августа 2019 года в Дарницком районе Киева 59-летняя на тот момент женщина-водитель задним ходом въехала в другую женщину с ребенком, проходившим сзади. После наезда пострадавшие оказались под автомобилем, машину пришлось поднимать, чтобы достать их оттуда. Свидетели говорят, что скорее всего теща Притулы перепутала педали, потому что скорость была очень велика как для придомовой территории. 23 августа правоохранители задержали Лилию Сопельник – ей сообщили о подозрении в совершении преступления. 30 августа 2020 года прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Сопельник.