Малиновский не прочь видеть больше украинцев в итальянском чемпионате
Руслан Малиновский не прочь видеть больше украинцев в итальянском чемпионате. Полузащитник Аталанты не прочь поиграть за или против Андрея Ярмоленко в Италии, сообщает 24 Канал.
Футболист Аталанты порекомендовал украинским футболистам "бежать" из УПЛ в ту же Серию А. Украинский чемпионат, это не тот уровень, где можно расти в профессиональном плане.
Руслан Малиновский назвал футболиста, который может укрепиться в итальянской лиге. Полузащитник бергамовского клуба назвал фамилию Андрея Ярмоленко.
Правый вингер еще достаточно сил и мотивации, чтобы поиграть на серьезном уровне несколько лет. Руслан считает, что партнеру по сборной Украины было бы хорошо попробовать свои силы в Италии, ведь в Англии у него нет стабильной игровой практики.
"Он поиграл в Германии и сейчас в Англии. Думаю, что ему было бы интересно попробовать свои силы в Италии. Ярмоленко еще рано – у него есть мотивация, которую я видел в сборной. Он всегда мотивирован, видно, что Андрей сейчас играет ради эмоций" и сборной", – сказал Малиновский.
Сам Малиновский выступает в Италии с июля 2019 года.
Карьера Ярмоленко за границей
- Чемпионат Италии мог бы стать для Ярмоленко третьей иностранной лигой после того, как игрок в 2017 покинул Украину.
- С августа 2018 по июль 2019 поиграл за дортмундскую Боруссию и перешел в английский Вест Хэм. С "молотобойцами" у него контракт до конца июня 2022 года.
- Однако из-за частых травм не смог закрепиться у основания. В сезоне-2021/2022 отыграл 16 матчей, в которых забил только один гол и сделал 3 ассиста.