Стартап Tasso создал устройство самостоятельного взятия образцов крови

Американский стартап Tasso создает универсальные системы для забора крови на дому. Решение компании — это небольшие датчики, которые крепятся на руку пациента и выводят необходимое количество биоматериала по нажатию одной кнопки. По заявлениям Tasso, устройства работают практически безболезненно, соответствуют клиническим требованиям и подходят для анализов разного типа, сообщает Хайтек+.

Tasso разрабатывает сразу несколько версией своего гаджета — Tasso+, Tasso-M20 и Tasso-SST. Первый используется для сбора цельной жидкой крови, второй — для высушенных образцов, а третий — для анализа крови без антикоагуляции, что позволяет быстро отделить сыворотку для обработки биоматериала на антитела и других тестов. При этом технически все версии действуют одинаково.

Устройство крепится к плечу пациента и начинает собирать крови из сети капилляров под кожей после нажатия на одну клавишу. Пользователю не требуется особая подготовка к процедуре — все действия выполняются по приложенной инструкции, а к аппарату прилагаются стандартизированные пробирки. Когда работа Tasso завершена, пациент может отправить свои образцы в медицинскую организацию по почте. Таким образом, считают в компании, Tasso упрощает мониторинг здоровья на дому и ускоряет работу медицинских клиник.

«С пандемией COVID-19 произошел фундаментальный сдвиг в том, как мы думаем о здравоохранении, и спрос на ориентированные на пациента домашние решения стал больше, чем когда-либо. Сегодня устройства Tasso успешно поддерживают децентрализованные клинические испытания, клинические исследования и удаленный мониторинг здоровья пациентов», — заявил гендиректор и соучредитель Таssо Бен Казавант.

С момента основания в 2011 году Tasso сотрудничает и поддерживается Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), Агентством по сокращению военной угрозы (DTRA) и Национальным институтом здравоохранения США. Кроме того, стартап ведет совместные проекты с Вашингтонским университетом и Хьюстонским центром по исследованию рака. Сейчас устройства для забора крови доступны только коммерческим клиентам стартапа, но в будущем Tasso намерен предоставить свои решения и для частных потребителей.