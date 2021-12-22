В Китае электромобили проверили 20-градусным морозом

В Китае определили, сколько запаса хода теряет электромобиль на морозе. В тесте участвовали 40 машин, сообщает РБК-Украина.

Далеко не секрет, что при минусовых температурах у аккумуляторов снижается отдача. Но на какую величину? В ходе масштабных испытаний было протестировано 40 электромобилей при температуре -20 градусов по Цельсию.

Условия проведения испытаний были следующими: все электромобили с вечера полностью зарядили, а утром они отправились по маршруту, который пролегал как по городским улицам, так и по автомагистралям. Температура обогрева салона была на уровне на 24 градусов, режим выбран "экономичный", а система рекуперации тормозной энергии выставлена на максимум.

В тесте участвовало 40 машин, но большинство из них не известны в Европе, поэтому остановимся на знакомых моделях.

В среднем электрокары потеряли около 50 процентов запаса хода. Но здесь нужно учесть, что в Китае до сих пор принят устаревший цикл NEDC, который несколько завышает оценку.

Кроссовер Tesla Model Y на 20-градусном морозе сохранил более 47% процентов энергии: от 594 километров хода остались только 279,6 километра.

Далее из известных нам моделей расположились следующие:

Geely Geometry C (50,2%, 276,2 километра из 550)

Audi e-tron (58,6%, 272,3 километра из 465)

Polestar 2 (48,2%, 246,6 километра из 512)

Porsche Taycan (54,6%, 226,2 километра из 414)

Tesla Model 3 (42,8%, 200,2 километра из 468)

Volkswagen ID.3 (38,91%, 167,3 километра из 430)

Победителем испытаний по протяженности пробега стал китайский электромобиль Weilai EC6, сохранивший 54,8 процента заряда – он смог проехать 336,9 км при паспортной величине в 615 километров. В процентном же соотношении, лучший результат показал бюджетник Wuling Hongguang Mini EV - 60,7% сохраненного запаса хода.