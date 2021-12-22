США и РФ запланировали переговоры на начало 2022 года
Двусторонние переговоры США с Россией касательно наращивания войск вдоль украинской границы могут начаться в январе. Об этом заявили ведущие дипломаты Госдепартамента, со ссылкой на Голос Америки, сообщает Новое время.
"Мы готовы к дипломатическому взаимодействию по различным каналам", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, в начале 2022 года будут
"активные действия во всех этих областях".
"Я думаю, что в начале нового года вы увидите относительно активные действия во всех этих областях, чтобы понять, можем ли мы отодвинуть разногласия дипломатическим путем", — сказал он.
Высший дипломат предупредил о
"масштабных последствиях", если Россия
"предпримет дальнейшие акты агрессии против Украины".
Информацию о готовящихся переговорах также подтвердил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".
"Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть контакт между нашими и американскими переговорщиками. Их имена уже названы. Они приемлемы для обеих сторон", – заявил он.
Кроме проекта договора между Россией и США, по словам министра, в этом же месяце планируется обсудить и договор между Россией и НАТО.
"После чего, в январе мы хотим задействовать переговорную площадку и для второго документа – проекта соглашения между Россией и странами НАТО", – добавил Лавров.