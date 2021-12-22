США и РФ запланировали переговоры на начало 2022 года

США и РФ запланировали переговоры на начало 2022 года
Фото: Курс Украины

Двусторонние переговоры США с Россией касательно наращивания войск вдоль украинской границы могут начаться в январе. Об этом заявили ведущие дипломаты Госдепартамента, со ссылкой на Голос Америки, сообщает Новое время.

"Мы готовы к дипломатическому взаимодействию по различным каналам", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, в начале 2022 года будут "активные действия во всех этих областях".

"Я думаю, что в начале нового года вы увидите относительно активные действия во всех этих областях, чтобы понять, можем ли мы отодвинуть разногласия дипломатическим путем", — сказал он.

Высший дипломат предупредил о "масштабных последствиях", если Россия "предпримет дальнейшие акты агрессии против Украины".

Информацию о готовящихся переговорах также подтвердил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

"Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть контакт между нашими и американскими переговорщиками. Их имена уже названы. Они приемлемы для обеих сторон", – заявил он.

Кроме проекта договора между Россией и США, по словам министра, в этом же месяце планируется обсудить и договор между Россией и НАТО.

"После чего, в январе мы хотим задействовать переговорную площадку и для второго документа – проекта соглашения между Россией и странами НАТО", – добавил Лавров.

Новости

analytics