США и РФ запланировали переговоры на начало 2022 года

Двусторонние переговоры США с Россией касательно наращивания войск вдоль украинской границы могут начаться в январе. Об этом заявили ведущие дипломаты Госдепартамента, со ссылкой на Голос Америки, сообщает Новое время.

"Мы готовы к дипломатическому взаимодействию по различным каналам" , — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, в начале 2022 года будут "активные действия во всех этих областях" .

"Я думаю, что в начале нового года вы увидите относительно активные действия во всех этих областях, чтобы понять, можем ли мы отодвинуть разногласия дипломатическим путем" , — сказал он.

Высший дипломат предупредил о "масштабных последствиях" , если Россия "предпримет дальнейшие акты агрессии против Украины" .

Информацию о готовящихся переговорах также подтвердил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

"Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть контакт между нашими и американскими переговорщиками. Их имена уже названы. Они приемлемы для обеих сторон", – заявил он.

Кроме проекта договора между Россией и США, по словам министра, в этом же месяце планируется обсудить и договор между Россией и НАТО.