На Донбассе провели стрельбы из Javelin

В Донецкой области прошли боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Эти комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км, сообщает Дом.

"Джавелины" впервые применили на Донбассе: стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях. Данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. Его главное преимущество — легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы.

Сейчас Украина имеет на вооружении почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним. В случае полномасштабного российского вторжения их могут применить на Донбассе.