В Турции разрешили использовать собственную вакцину от COVID-19

В Турции одобрили для экстренного применения вакцину против коронавируса собственного производства. Препарат называется Turkovac, вакцинировать им граждан страны начнут с 27 декабря, сообщает Обозреватель.

Об одобрении препарата объявил министр здравоохранения страны Фахреддин Коджа в среду, 22 декабря. Он провел видеоконференцию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, находясь в лаборатории в провинции Шанлыурфа, где налажено серийное производство вакцины.

Как рассказал чиновник, разрешение было выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию (TITCK) при Минздраве страны. По словам министра, собственное производство вакцины от коронавируса – это "успех всего турецкого народа".

Эрдоган со своей стороны отметил, что Турция готова поделится вакциной и с другими странами мира.

"Теперь мы можем предложить народу третью альтернативу наряду с препаратами BioNTech и Sinovac" , – сказал политик.

Что известно о вакцине Turkovac

Турецкий препарат Turkovac создан на основе инактивированного вируса (инактивированная вакцина содержит в своем составе неактивный, убитый вирус). Он похож на препарат CoronaVac от китайской компании Sinovac.

Работы по разработке вакцины проводились при поддержке Управления институтов здравоохранения при Министерстве здравоохранения Турции и Совета по научно-техническим исследованиям.

Доклиническая фаза тестирования началась в октябре прошлого года. Через месяц была запущена первая фаза клинических испытаний, добровольцами стали 44 человека. Последнюю, третью фазу испытаний начали проводить в июне 2021 года. Первая доза препарата в рамках третьей фазы была введена 22 июня в городской больнице Анкары.

Как отметил Коджа, испытания доказали эффективность и безопасность вакцины. По его словам, препарат по некоторым показателям превосходит ряд зарубежных аналогов.