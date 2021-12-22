Работающих женщин будут ставить на воинский учет

Работающих женщин будут ставить на воинский учет

Минобороны утвердил список, охватывающий сотни специальностей и профессий, представители которых должны встать на воинский учет. Среди них даже менеджеры, главные бухгалтеры и журналисты, сообщает Depo.ua.

Согласно документу, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии из такого списка, встали на воинский учет.

Кроме того, во время принятия на работу женщин будут проверять на наличие документов и отметок о взятии на военный учет. Комиссариаты будут ставить женщин на учет в двух случаях:

  • должность или специальность есть в списке;
  • женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия, предельный возраст пребывания в запасе – 60 лет.

Ниже представлен список специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины будут приняты на воинский учет военнообязанных.

4_72g1roh4_big.jpg
pdn6exxsei_big.jpg
9qzox_b_nx_big.jpg
7e4rotse_r_big.jpg
h4umoqh9gx_big.jpg
97accl2enn_big.jpg
6638nkdxhi_big.jpg
qnd7b4yl1h_big.jpg
si3nsq8yi4_big.jpg
wps4x4mqsv_big.jpg

Новости

analytics