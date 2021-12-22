Работающих женщин будут ставить на воинский учет

Минобороны утвердил список, охватывающий сотни специальностей и профессий, представители которых должны встать на воинский учет. Среди них даже менеджеры, главные бухгалтеры и журналисты, сообщает Depo.ua.

Согласно документу, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии из такого списка, встали на воинский учет.

Кроме того, во время принятия на работу женщин будут проверять на наличие документов и отметок о взятии на военный учет. Комиссариаты будут ставить женщин на учет в двух случаях:

должность или специальность есть в списке;

женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия, предельный возраст пребывания в запасе – 60 лет.

Ниже представлен список специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины будут приняты на воинский учет военнообязанных.