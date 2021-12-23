Как засолить горбушу, чтобы она была не хуже семги

Горбуша – один из самых бюджетных видов красной рыбы. Она не слишком жирная или даже сухая. Но если приготовить правильный маринад – этот продукт может быть не хуже дорогой семги. Блюдо получается очень сочным и нежным и пробовать его можно уже через один час, сообщает Обозреватель.

Универсальный способ засола красной рыбы опубликован на странице foody_clubs в Instagram.

Способ приготовления:

1. Если рыба мороженая, размораживать не следует. Рыбу из морозилки резать легче – кусочки получаются аккуратными и ровными.

2. Сделать солевой раствор: к холодной кипяченой воде добавить соль (на 1л. 4 – 5 ст.л).

3. Если очищенный картофель всплывает в такой воде – раствор готов.

4. Погрузить в него рыбу на 5-8 минут. Затем вынуть, промыть, просушить немного салфеткой.

Положить слоями в соответствующую посуду, полить подсолнечным маслом без запаха.

5. Поставить на 30-40 минут в холодильник.

Подача красной засоленной рыбы

6. Подавать с луком, лимоном и зеленью.