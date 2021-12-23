Как засолить горбушу, чтобы она была не хуже семги
Горбуша – один из самых бюджетных видов красной рыбы. Она не слишком жирная или даже сухая. Но если приготовить правильный маринад – этот продукт может быть не хуже дорогой семги. Блюдо получается очень сочным и нежным и пробовать его можно уже через один час, сообщает Обозреватель.
Универсальный способ засола красной рыбы опубликован на странице foody_clubs в Instagram.
Способ приготовления:
1. Если рыба мороженая, размораживать не следует. Рыбу из морозилки резать легче – кусочки получаются аккуратными и ровными.
2. Сделать солевой раствор: к холодной кипяченой воде добавить соль (на 1л. 4 – 5 ст.л).
3. Если очищенный картофель всплывает в такой воде – раствор готов.
4. Погрузить в него рыбу на 5-8 минут. Затем вынуть, промыть, просушить немного салфеткой.
Положить слоями в соответствующую посуду, полить подсолнечным маслом без запаха.
5. Поставить на 30-40 минут в холодильник.
6. Подавать с луком, лимоном и зеленью.