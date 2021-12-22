Джонсон и Шольц обсудили ситуацию в Украине

Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди тем было противодействие российской агрессии в отношении Украины, сообщает Новое время.

Лидеры Германии и Британии согласились, что нужно взаимодействовать с Россией для того, чтобы снизить напряженность вокруг Украины.