Джонсон и Шольц обсудили ситуацию в Украине
Премьер-министр Британии Борис Джонсон провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Среди тем было противодействие российской агрессии в отношении Украины, сообщает Новое время.
Лидеры Германии и Британии согласились, что нужно взаимодействовать с Россией для того, чтобы снизить напряженность вокруг Украины.
"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", — сообщили в пресс-службе британского премьера.