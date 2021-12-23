Байден согласен участвовать в выборах, но есть условие

Президент США Джо Байден раскрыл условие для участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC, сообщает Лента.Ру.

По словам Байдена, он очень уважает судьбу, которая не раз вмешивалась в его жизнь. Он отметил, что, если будет находиться в таком же хорошем состоянии здоровья, как сейчас, то будет баллотироваться снова.

При этом президент также ответил на вопрос журналиста о том, что он будет делать, если против него на выборах снова будет экс-глава государства Дональд Трамп. Байден подчеркнул, что это только увеличит шансы его участия в следующих выборах.