Ученые назвали 4 неожиданных способа, как укрепить силу воли

Успешных людей от неуспешных отличает ряд качеств, одно из которых – сила воли. Именно она помогает достигать цели, работая на результат каждый день, сообщает Обозреватель.

Далее 4 неожиданных способа, которые, по мнению ученых, способны развить и укрепить самоконтроль. Они помогут избежать импульсивных решений и научат подходить к проблемам взвешенно и ответственно.

1. Терпите перед походом в туалет

С детства нас учат обратному – терпеть нельзя. На самом же деле, развитие мочевого пузыря тесно связано и с развитием силы воли. Это доказали исследователи в работе Psychological Science. Они объяснили, что человек, желающий наведаться в уборную, реже принимает импульсивные решения. Когда мозг осуществляет самоконтроль над тем, чтобы "не сходить в штаны", он распространяет дисциплину и на другие задачи.

Ученые провели эксперимент: напоили некоторых людей водой и посадили играть в азартные игры. Когда испытуемые захотели в туалет, они стали отказываться от мелких выигрышей, чтобы в итоге получить больше.

2. Больше смейтесь

Высокий уровень серотонина в организме делает человека более послушным. Это доказали ученые в исследовании, опубликованном в Journal of Experimental Social Psychology. Они показали 50-ти студентам видео развлекательно-юмористического характера. Посмеявшись, парням и девушкам предложили выпить невкусный, но очень полезный напиток. Они выпили его намного быстрее и послушнее, чем испытуемые, которым не показывали смешные ролики.

3. Кушайте сладости

Ученые считают, что на голодный желудок совершается больше всего необдуманных поступков. Восстановить баланс поможет любой продукт с глюкозой. Лучше всего выпить чай с сахаром или съесть ложку меда.

Американские психологи провели эксперимент, который продемонстрировал, что количество оправдательных приговоров напрямую зависит от того, что судья ел на завтрак. Поэтому, если не можете заставить себя сделать важную задачу, просто перекусите чем-то сладким. И не забывайте, что полезные фрукты – это тоже сладость.

4. Утро вечера мудренее

Чтобы не принимать скоропостижных решений, а полностью контролировать себя и свои действия, нужно хорошенько высыпаться. Дело в том, что сила воли – это ограниченный ресурс. Он может закончиться в любой момент. После крепкого восьмичасового сна уровень самоконтроля не снижается еще очень долго. Однако, важные задачи все же стоит выполнять ранним утром. По статистике, приведенной в Psychological Science, нам легче противостоять искушениям и мы лучше контролируем свое поведение в первые часы после пробуждения.