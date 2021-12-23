Витренко: снижение цен на газ в Европе после запуска "СП-2" - это заблуждение

В Европе цены на газ бьют рекорды. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что запуск российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" не поможет решить газовый вопрос, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.

"Это в значительной степени заблуждение, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится СП-2. Это не так" , - считает он.

По словам Витренко, президент РФ Владимир Путин кроме того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту.