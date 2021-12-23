Допрос Порошенко: вместо экс-президента в ГБР пришел адвокат

В Государственное бюро расследований, куда на допрос вызвали пятого президента Украины Петра Порошенко, прибыл его адвокат Игорь Головань, сообщает Новое время.

Адвокат сообщил, что собирается подать ряд ходатайств.

"Порошенко никто не вызывал, но я там буду. Я приду, чтобы подать ходатайство и потребовать соблюдения норм закона" , — сказал Головань.

Адвокат уточнил, что будет ходатайствовать о вызове как свидетелей в этом уголовном производстве, а также выполнении ряда следственных действий, которые "разоблачили бы незаконные действия власти" .

"В ГБР должны эти ходатайства рассмотреть в трехдневный срок и вынести постановление" , — отметил Головань.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Это касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.