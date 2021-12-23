Список профессий для военного призыва женщин сократят

Нашумевший список профессий, по которому женщин собираются брать на военный учет, сократят. Об этом на своем Телеграм-канале сообщила народный депутат Украины Юлия Гришина.

О сокращении списка Гришиной, в свою очередь, рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

"Девочки, расходимся! Список специальностей, по которому женщины берутся на военный учет, будет сокращен. Об этом только что узнала от главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки после его разговора с министром обороны", – написала нардеп.

Она также напомнила, что вчера вышел новый приказ Минобороны №313, согласно которому женщины многих специальностей и профессий берутся на военный учет.