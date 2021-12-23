В ДТЭК увеличили импорт угля из США для прохождения отопительного сезона

Компания ДТЭК Рината Ахметова приобрела дополнительные партии угля из США, увеличив законтрактованный объем поставок в полтора раза до 620 тыс. тонн, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Компания договорилась о дополнительном девятом "Панамакс". Импортируемое компанией топливо в дополнение к собственной добыче на наших шахтах должно помочь нашим ТЭС нормально пройти отопительный сезон и поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества" , - цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Ранее контракты были подписаны на 7 партий импортного угля в объеме около 450 тыс. тонн. Импорт дополнительных 3 судов из 200 тыс. тонн обусловлен сложной ситуацией с углем на государственных ТЭС.

ДТЭК уже получил 4 корабля с углем. 5-я и 6-я партии с углем прибудут в Украину на этой неделе.