"Слуги" не поддержат проверку доходов с 1995 года

В парламенте нет поддержки инициативы министра финансов Сергея Марченко проверять доходы граждан косвенными методами до 1995 года, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так - этого не будет" , - прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициативу Марченко о косвенных методах и проверках доходов на 25 лет назад.

Внедрение непрямых методов - одно из ключевых требований МВФ для выдачи Украине очередного транша кредита.