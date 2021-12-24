Все сделки с землей можно будет отслеживать онлайн

Минагрополитики запустило Интерактивный отчет по рынку купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения, сообщает УНИАН.

"Мы полностью открываем обществу все данные о земельных отношениях в режиме реального времени. Такая система уже давно представлена на сайте Госгеокадастра. Теперь в несколько модифицированном виде она есть и на сайте Минагрополитики" , – рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Тарас Дзьоба.

По его словам, Интерактивный отчет с обобщенными сведениями на сайте Минагрополитики включает информацию об общем количестве сделок, площади участков, их общую стоимость и медианную цену за 1 га; общая площадь участков по каждой из областей, также общую стоимость земельных участков и их среднюю цену; динамику купли-продажи за последние три месяца; анализ показателей по размеру земельного участка и целевому назначению.