НАТО не давало обещаний не расширяться - Столтенберг

В НАТО никогда не давали обещаний не расширяться, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Новое время.

Он сказал, что расширение НАТО на восток в РФ называют «нарушением обещаний». Генсек Альянса в ответ подчеркнул, что НАТО никогда не давало таких обещаний.

"В учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса… Есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов — Хельсинкские соглашения, Парижская хартия, основополагающий акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые четко дают понять, что страны имеют право выбирать собственный путь" , — сказал он.

Столтенберг добавил, что свободный выбор стран — основополагающий принцип европейской безопасности, « под которым Россия тоже подписалась »:

"…Союзники категорически отрицают, что обещали что-то подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО ни разу не обсуждалась до воссоединения Германии".

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря заявил, что в НАТО якобы обманули Россию, когда «обещали не продвигать» Альянс на восток.