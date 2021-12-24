Во Франции антирекорд по суточному приросту COVID-19

Во Франции зафиксировали новый максимум новых случаев коронавируса за время пандемии – 91 608 заражений в сутки, сообщает Европейская правда.

Ранее в этот день министр здравоохранения Оливье Веран назвал количество новых зараженных в 88 тысяч, пишут французские СМИ.

"Это самые плохие показатели с начала пандемии" , - сказал министр.

Предыдущий рекорд – 86 852 случая в сутки – датирован 7 ноября 2020 года, но он стал результатом опоздания с подачей статистических данных.

"К концу месяца мы, скорее всего, превысим 100 000 заражений в день" , – предупредил Оливье Веран.

Такой рост количества случаев также объясняется количеством тестов, которые по приближению праздников делают чаще.