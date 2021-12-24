10 лучших фильмов на Рождество, которые помогают верить в чудеса

Рождественские праздники уже близко, и многие в столь трудный год поднимают себе настроение тематическими фильмами. Кто-то смотрит традиционные "Один дома", "Елки" или классику советской комедии. Однако если эти киноленты кажутся уже заезженными, отметим, что есть и другие фильмы, способные сделать настроение более праздничным и даже помочь поверить в чудеса, сообщает Обозреватель.

Создать атмосферу и подогреть настроение поможет "Рождественский принц", "Волшебное Рождество", "Последний отпуск", "Офисная рождественская вечеринка" и другие. OBOZREVATEL создал подборку фильмов, которые помогут верить в волшебство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

1. "Рождественский принц: Королевская свадьба"

Американский романтический комедийный фильм, который рассказывает о журналистке по имени Эмбер. Она получила задание написать статью о жизни принца Ричарда Чарлтона, с которым у них вскоре вспыхивает любовь. Они женятся и готовятся к появлению первенца.

Дата выпуска: 2018;

Жанр: драма, мелодрама;

В главных ролях: Роуз Маквайер, Бен Лам, Элис Криге, Сара Дуглас и другие.

2. "Волшебное Рождество"

Рождественская сказка с драматическим сюжетом. В центре сюжета Джинни Грейнджер, которая позабыла о радости Рождества. Она встречает ангела, который помогает ей поверить в чудо и дарит ощущение праздника.

Дата выпуска: 1985;

Жанр: семейный, фантастика;

В главных ролях: Мэри Стинберген, Гэри Басараба, Гарри Дин Стэнтон, Артур Хилл, Элизабет Арнуа и другие.

3. "Последний отпуск"

Продавец кухонного прилавка Джорджия Берд, однажды неожиданно узнав о том, что дни ее сочтены, она решает реализовать свою давнюю мечту, и отправляется на фешенебельный европейский курорт. Ее по ошибке принимают за богатую эксцентричную особу, чем она пользуется.

Дата выпуска: 2006;

Жанр: комедия, романтика;

В главных ролях: Куин Латифа, Алисия Уитт, Жерар Депардье и другие.

4. "Офисная рождественская вечеринка"/ "Новогодний корпоратив"

В канун праздников многие компании устраивают корпоративы, где все отдыхают и веселятся. Сотрудники IT-компании под управлением Клэя Вэнстоуна не стали исключением и в предвкушении вечеринки. Но в один день его сестра, которая владеет долей акций компании решает закрыть филиал и Клэй придумывает план, чтобы спасти организацию.

Дата выпуска: 2016;

Жанр: комедия;

В главных ролях: Джейсон Бейтман, Оливия Манн, ТиДжей Миллер, Дженнифер Энистон, Кейт Маккиннон и другие.

5. "Мальчик по имени Рождество"

Художественный фильм, основанный на одноименной книге Мэтта Хейга. Кинолента рассказывает о мальчике по имени Николас, который отправляется на север в поисках своего отца.

Дата выпуска: 2021; Жанр: фантастика, семейный; В главных ролях: Генри Лоуфулл, Мэгги Смит, Стивен Мерчант, Михил Хейсман и другие.

6. "Отпуск по обмену"

Фильм рассказывает о двух женщинах, одна из которых проживает в Лондоне, а другая в Лос-Анджелесе. Они сталкиваются с разочарованиями в жизни и решаются поменяться домами на праздничные дни. Вскоре каждая встречает свою любовь, и становятся счастливыми.

Дата выпуска: 2006;

Жанр: романтика, комедия;

В главных ролях: Джуд Лоу, Камерон Диас, Кейт Уинслет и другие.

7. "Самый счастливый сезон"

В центре сюжета молодая девушка, которая планирует сделать предложение своей девушке во время ежегодного праздника её семьи, когда узнает, что её возлюбленная все еще не рассказала своим консервативным родителям, что она лесбиянка.

Дата выпуска: 2006;

Жанр: романтика, комедия;

В главных ролях: Кристен Стюарт, Маккензи Дэвис, Дэн Леви, Клеа ДюВалл и другие.

8. "Убойное Рождество Гарольда и Кумара"

Давние приятели поссорились из-за разрушенной рождественской елки. Они отправляются за новой зеленой красавицей, и попадают в безумное приключение. По дороге встречают Санта Клауса, в которого случайно выстрелили, а также своего друга.

Дата выпуска: 2011;

Жанр: романтика, комедия;

В главных ролях: Кэн Пенн, Нил Патрик Харрис, Джон Чо, Паула Гарсес и другие.

9. "Рождество на двоих"

В сюжете киноленты девушка по имени Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за личной жизни. Но однажды она знакомится с милым мужчиной по имени Том, который меняет ее жизнь и сознание.

Дата выпуска: 2019;

Жанр: романтика, комедия;

В главных ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Эмма Томпсон, Мишель Йео и другие.

10. "Пара на праздники"

Фильм рассказывает о двух незнакомцах, которые устали проводить отпуск в одиночестве и решают встречать Рождество, Новый год и другие праздники вместе. Они поддерживают платонические отношения круглый год, но вскоре влюбляются друг в друга.