Китай предоставит Украине стипендии на высшее образование

Китай предоставит Украине стипендии на высшее образование

Китайская Народная Республика предоставит Украине 37 государственных стипендий для обучения по разным образовательным уровням, а также на языковую стажировку, сообщает Укринформ.

"Согласно Соглашению между МОН и Министерством образования Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области образования, правительство КНР предоставляет 37 стипендий на обучение в 2022/2023 учебном году по образовательным уровням бакалавр, магистр, доктор философии, а также на языковую стажировку", - информировали в МОН.

Прием заявок на получение государственной стипендии правительства Китайской Народной Республики открыт до 31 января 2022 года.

Также говорится, что кандидат должен пройти обязательную регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета.

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