Эксперты и ритейл назвали лучшие смартфоны 2021 года

Фанатам передовых технологий в смартфоностроении уходящий 2021 год не принес каких-либо заметных прорывов, но тем не менее производители сумели заинтересовать потребителей многими новинками. Об этом свидетельствуют хотя бы продажи 13-го "айфона", не последнюю лепту внесшие в выросшую до заоблачных высот капитализацию Apple и вплотную приблизившуюся к $3 трлн, сообщает UBR.

Такие топовые модели, как iPhone 13 Pro и Pixel 6 Pro могут похвастаться впечатляющими характеристиками камер, мощными процессорами, которые "вытянут" без задержек самые современные и "тяжелые" игры, беспроводной зарядкой и прочими наворотами.

Samsung продолжил в этом году делать то, что никто из А-брендов не смог – выпускать "раскладушки" со сгибаемыми экранами. Соответственно, южнокорейская компания в данном сегменте стала безоговорочным №1 с рыночной долей 93% за июль-сентябрь, свидетельствует отчет экспертов из DSCC.

Однако и другие вендоры тоже не сидели сложа руки и постарались зацепить внимание – и, главное, кошельки – потребителей.

Например, OnePlus, Motorola и Sony представили телефоны с отличными характеристиками, причем "не за все деньги мира". Поэтому у потребителей, и у украинских в том числе, есть широчайший выбор гаджетов как по характеристикам, так и по цене.

Издание CNet предложило свою версию рейтинга "лучших из лучших" смартфонов, который дополнили и прокомментировали опрошенные эксперты.

Лучший из лучших смартфонов 2021 года – iPhone 13 Pro

Про-версия представленного осенью нового "айфона" получила самые высокие оценки многих экспертов рынка. Новинку оснастили третьей задней камерой с трехкратным оптическим зумом (по сравнению с двукратным на iPhone 12), корпус из нержавеющей стали и экран ProMotion с частотой обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки.

Самый лучший Android-смартфон 2021 года – Samsung Galaxy S21 Ultra

Как элитный флагманский телефон 2021 года, Samsung Galaxy S21 Ultra оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем со сверхгладкой частотой обновления 120 Гц, поддерживающим стилус S-Pen, продвинутую заднюю камеру с внушительными возможностями масштабирования.

Аппарат работает на топовом чипе Qualcomm Snapdragon (в Украину поставляется версия с "родным" Exynos 2100), обеспечивающем хорошую производительность. Samsung Galaxy S21 Ultra вобрал в себя лучшие из доступных на рынке мобильные технологии, которые только можно положить себе в карман, считают составители рейтинга.

Лучший флагманский телефон по хорошей цене – Google Pixel 6 Pro

Уникальный дизайн Google Pixel 6 Pro, отличные программные дополнения, превосходное качество камеры и универсальная производительность уже принесли телефону высокие оценки в обзорах экспертов.

Благодаря производительности, не уступающей дизайну, это лучший телефон, который когда-либо производил Google. По заверениям CNet, основная камера у него – на уровне лучших "айфонов". А при стоимости в $900 за базовую модель на 128 ГБ он превосходит своих конкурентов по цене.

Лучший смартфон "на каждый день" – Apple iPhone 13

Стандартный iPhone 13 с 6,1-дюймовым экраном и двумя задними камерами – надежный выбор для большинства людей. Для этой модели Apple пообещала более длительное время автономной работы, улучшенные камеры и лучшую долговечность, чем у Apple iPhone 12.

В чем отличия этой модели от iPhone 13 Pro – у нее нет третьей задней камеры с трехкратным оптическим зумом и экрана ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. iPhone 13 – не дешевый телефон, но он определенно более доступный флагманский выбор, чем его "братья" Pro.

Лучший Android-телефон стоимостью до 20 тыс. грн – OnePlus 9

Хотя данный китайский производитель не так известен, как Apple или Samsung, но OnePlus 9 предлагает впечатляющую производительность по более доступной цене, чем у именитых конкурентов. Указанная модель работает на мощном процессоре Qualcomm и имеет приличную – за свои деньги – камеру.

То есть это – приемлемый вариант телефона, если высокие цены на Galaxy S21 Ultra "кусаются". В украинских магазинах OnePlus 9 можно найти за 12-15 тыс. грн – в зависимости от объема оперативной/постоянной памяти (8/128 ГБ или 8/256ГБ).

Лучший Android-телефон стоимостью менее $600 – Google Pixel 6

К сожалению, "гуглофоны" не продаются в Украине официально, но тем не мене в интернете можно найти Google Pixel 6 по цене 23-35 тыс. грн (цена зависит от объема памяти). Многие наблюдатели назвали эту модель лучшим Android-телефоном за такие деньги.

С точки зрения дизайна, мощности, функций и производительности Pixel 6 – это большой шаг вперед по сравнению со своим предшественником Pixel 5. Последняя и лучшая разработка Google предлагает улучшенные камеры, Android 12 и собственный чип Tensor.

Лучшая камера за свою цену – Google Pixel 5a

С новой низкой официальной стартовой ценой в $450 (в Украине – от 14 тыс. грн) Google Pixel 5A в настоящее время является одним из лучших в линейке Pixel. Помимо доступной цены, Pixel 5A оснащен хорошей камерой, которая делает четкие фотографии, экраном большого размера и водонепроницаемым корпусом.

Этот телефон Pixel – надежный вариант, способный справиться со всеми повседневными задачами.

Лучший маленький телефон – Apple iPhone 13 Mini

Если нравятся устройства небольшого размера, то стоит обратить внимание на эту модель. В iPhone 13 Mini экран диагональю 5,4 дюйма, с ним легко справиться одной рукой, и он даже помещается в узких карманах джинсов.

Это самая дешевая модель в 13-ой линейке Apple с соответствующей ценой в $699 (в Украине – от 21 тыс. грн). Хотя время автономной работы не так велико, как у iPhone 13, этот миниатюрный "айфон" не уступает ему по возможностям камеры или вычислительной мощности.

Лучший складной телефон – Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 обладает гибким экраном с частотой обновления 120 Гц, имеет стильный дизайн, корпус с "алюминиевой броней" и конструкцию, удобную для съемки фотографий и записи видео. Многие эксперты отмечали, что данный телефон может стать первым, о покупке которого стоит всерьез задуматься.

Лучший телефон для креативщиков – Sony Xperia Pro

При колоссальной цене в $2500 Sony Xperia Pro – точно не для всех, но вот фотографов или видеооператоров, которым нужны профессиональные функции телефона с камерой, эта модель может заинтересовать. По сути, Xperia Pro – это четыре продукта в одном: телефон, экран камеры, устройство для быстрой передачи файлов с фотографиями и 5G-девайс, подходящий для прямой трансляции (последнее – пока неактуально для Украины, так как нет 5G-сетей).

Лучшие смартфоны 2021 года – украинские реалии

Сооснователь и главред сайта о технике gagadget.com Сергей Митяев в первую очередь как "телефон года" отметил Samsung Galaxy Z Fold 3, потому что в нем "максимум передовых технологий": гибкий экран, концепция "смартфон + планшет", Gorilla Glass Victus, защита от воды IPX8, поддержка стилуса, подэкранная фронтальная камера.

"Фактически нет технологии, которой в нем не используется" , – подчеркнул он, отметив, что "разве что нет LiDAR", но эта технология (обнаружение предметов и определения дальности с помощью света) и у Apple "не пошла".

Категорию "самый массовый смартфон с передовым гибким экраном", по версии Сергея Митяева, точно возглавил Samsung Galaxy Z Flip 3.

"Это не просто самая массовая раскладушка – это самый продаваемый смартфон с гибким экраном, что неудивительно – он дешевле "фолда" , – констатировал эксперт.

Для справки: цена Samsung Galaxy Z Flip 3 – от 25 тыс. грн, а Samsung Galaxy Z Fold 3 – от 55 тыс. грн.

В разговоре Сергей Митяев отметил, что в Flip 3 "нет недосказанности и недоделанности, как у Fold 3, в котором нужно еще пилить и пилить интерфейс, обновлять приложения, чтобы у них была адаптивность".

В случае с Samsung Galaxy Z Flip 3 "уже все готово, его можно сложить пополам. Телефон изящный, с понятными сценариями", как у кнопочных раскладушек."И любить его можно за все то, за что любили кнопочные раскладушки" , – отметил Митяев.

К тому же в этой модели – флагманский процессор, защита от воды, реверсивная зарядка, увеличенный внешний экран.

По его мнению, с высокой вероятностью на смартфон года "тянет" и Mi 11 Ultra, потому что "впервые Xiaomi задрала планку выше Samsung".

Китайский вендор "обошел" южнокорейского по размеру матрицы – ее произвел как раз Samsung, но первой с ней выпустила смартфон именно Xiaomi. "Это знаковый телефон, как Huawei P30 Pro – первая модель на глобальном рынке от Xiaomi с ценником выше $1000" , – заявил сооснователь gagadget.

То есть, подчеркнул он, "вес бренда" позволил выйти уже в высшую лигу индустрии, где до этого было всего три игрока, пока Huawei "не отвалился".

Еще Сергей Митяев отметил последний "айфон", ведь "без него никуда, если смотреть глобально".

"Об iPhone 13 говорить что-то особенное смысла нет, убежден эксперт, но игнорировать новую линейку от Apple невозможно. "Топовая модель всегда является знаковой для рынка" , – подытожил он.

Рейтинг продавцов

СЕО маркетплейса "Алло" Максим Раскин составил свой рейтинг лучших смартфонов уходящего года.

Xiaomi Mi 11 Ultra – технологичный камерофон для качественной съемки

Это первый смартфон компании с защитой IP68, кроме того, модель получила флагманский процессор Snapdragon 888 и стереодинамики Harman/Kardon. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 Вт.

"Главной фишка флагмана – дополнительный 1,1-дюймовый дисплей на тыльной стороне" , – отметил Раскин.

Samsung Galaxy S21 Ultra – красивый дизайн и 10-кратный зум для эффектных фотографий

Эту модель выделили за красивый дизайн, современный экономичный OLED-дисплей, сверхширокоугольную камеру с 3х- и 10-кратным оптическим зумом, а также поддержку стилуса, который, правда, продается отдельно.

Xiaomi 11T Pro: "киномагия" как альтернатива флагману

Самым продвинутым из 11 серии MI является 11T Pro с AMOLED-дисплеем частотой обновления 120Гц, топовым процессором Snapdragon 888, стереодинамиками Harman/Kardon, основным модулем камеры на 108Мп и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 120Вт, которая может зарядить до 100% всего за 17 минут.

Apple iPhone 13 Pro Max – увеличенная автономность для фанатов бренда

Последняя линейка Apple представлена четырьмя сериями – iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Особенно украинцы выделили одну.

"Самым интересным получился iPhone 13 Pro Max, так проголосовали покупатели Украины" , – отметил топ-менеджер "Алло".

По его словам, основные изменения в новой линейке связаны с камерой, также добавлена автономность, уменьшен вырез под камеру и "наконец-то" частота обновления экрана – 120 Гц, При этом технологии Always on Display нет, вероятно, в целях экономии энергии, подчеркнул Максим Раскин.

На пятом месте – сразу несколько хитов в среднем ценовом сегменте

Телефоны Samsung A52/A32 – привлекают хорошей камерой и мощной батареей. Отличный звук благодаря стереодинамикам и наличию потрясающего дисплея, построенного на технологии Super AMOLED

По мнению СЕО "Алло", Xiaomi Redmi Note 10 Pro – это лучшая модель из линейки Redmi Note, с AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 732G, квадрокамерой с основным модулем 108Мп, батареей 5020 мАч, отличным дизайном и яркими цветами.

Перечисленные характеристики сделали эту модель "хитом продаж в Украине", заявил Раскин.

Motorola G60 – новинка на базе Snapdragon 732G, с дисплеем в 120 Гц, камерой 108 Мп, батареей 6000 мАч и "ключевым преимуществом" – невысокой ценой за такие "фичи".

По данным компании Moyo, предоставленным редакции, в бюджетном сегменте наибольший спрос показал относительно новый для украинского рынка смартфон Tecno: динамика продаж выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Самые популярные модели бренда: Tecno Pova, Tecno Camon 17p, Tecno Pop 2F.

На черную пятницу, в период самых больших скидок, хедлайнером продаж в этой ценовой категории смартфонов в Moyo стала модель Blackview A60 Proі.

Удачным 2021 год оказался и для бренда OnePlus, который уже успел закрепить свои позиции в среднем ценовом сегменте с моделями Nord N100 и Nord N10. Но абсолютным лидером продаж в этой ценовой категории в Украине остается Samsung со своими бестселлерами Samsung A32, Samsung A52 и Samsung A72, говорит ритейлер.

В премиальном сегменте традиционно лидируют Samsung (все модели S-серии) и Apple (новинки 13-й серии и ходовые iPhone 12). Также в Moyo к ним добавились новинки OnePlus 9 и OnePlus 8.

"Мы сравниваем собственные наблюдения за клиентами с общеукраинской статистикой, и глобально ни один из ценовых сегментов не показал значительного роста по сравнению с прошлым годом: в Киеве наибольшим спросом все так же пользуются смартфоны среднего и премиум-сегмента, в регионах — бюджетного и среднего. Мы наблюдаем незначительный рост продаж в ценовом диапазоне "до 3000 грн" и "от 22 000 грн", но самым популярным остается сегмент смартфонов стоимостью 4500-5500 грн" , – заявили в компании.

Основные технические критерии выбора смартфона среди покупателей Moyo:

размер и качество экрана;

возможности фотокамеры;

емкость аккумулятора;

объем памяти;

производительность.