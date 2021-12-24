Синоптики предупредили о гололедице на дорогах и сильном ветре
Во всех областях Украины сегодня, 24 декабря, ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра – 15-20 м/с.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Сильный ветер и гололедица ожидается в западных, центральных, северных, восточных и южных регионах.
Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях снег и метели. В Карпатах помимо этого порывы ветра 20-25 м/с.
На всей территории Украины установлен I уровень опасности, желтый.