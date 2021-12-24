Синоптики предупредили о гололедице на дорогах и сильном ветре

Во всех областях Украины сегодня, 24 декабря, ожидается гололедица на дорогах и порывы ветра – 15-20 м/с.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

    Сильный ветер и гололедица ожидается в западных, центральных, северных, восточных и южных регионах.

    Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях снег и метели. В Карпатах помимо этого порывы ветра 20-25 м/с.

    На всей территории Украины установлен I уровень опасности, желтый.

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