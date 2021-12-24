Главные события 2021 года в украинской политике

Вспоминаем о политических событиях в Украине 2021 года, которые повлияли на наше будущее. Что из прогнозов сбылось, что определило следующие тенденции, а какие процессы оказались непредсказуемыми, сообщает Depo.ua.

Январь: рейтинги "слуг" падают, тарифы растут, США вводят санкции против Деркача и Дубинского

Предыдущий 2020 год, как, кстати, и нынешний, закончился на негативной для президента Украины ноте – в трех подряд социологических опросах (от Центра Разумкова, фонда "Демократические инициативы" и КМИС) Владимир Зеленский был назван Разочарованием года и неудачником года. Впрочем, по прихотливой воле избирателей он же стал и политиком 2020 года...

На старт 2021-го Зеленский вышел с показателем доверия 30,6%, оказавшись позади тогда еще спикера парламента Дмитрия Разумкова (35%). Год назад казалось, что рейтинги – вещь покупная, и "патриотический разворот" и СНБО смогут все исправить. Но в считанные месяцы популярность вернулась к падению. Война не закончилась, бестолковые правила локдауна возмущали, по стране прокатились антитарифные протесты. Уже в марте, выступая в парламенте, глава СБУ Иван Баканов сообщил, что заказчиками "тарифных майданов" были кураторы из России.

Появилось решение правительства о понижении цены на газ на время карантина. Президент попытался пригрозить повышению тарифов проверками чиновников в регионах. Это мало что изменило в тарифной политике. В целом же этот состав Кабмина, несмотря (или благодаря) на свою серость и безликость, сохранился до сих пор, хотя хоронят кабинет Шмыгаля уже больше года.

В середине января Госдеп США ввел санкции в отношении семи человек с украинскими паспортами, уличенных в связях с Россией. Среди них – нардепы Андрей Деркач и член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Уже 1 февраля Дубинский был изгнан из фракции "слуг" — по личному настоянию президента, после чего его стало существенно меньше в информационном поле. Хотя нардепом он остается на правах члена парламента, избранного в мажоритарном округе.

Продолжался конфликт Банковой с Конституционным Судом, который в 2020 году попытался разрушить достижения власти в антикоррупционном законодательстве. Глава КСУ Александр Тупицкий после зимних каникул, которые он провел в Дубае, пришел на работу, однако работники госохраны не допустили Тупицкого на работу. ГБР сообщило ему о подозрении в предоставлении ложных показаний и подкупе свидетеля. Но разрешить конфликт в свою (и государственную) пользу команде Зеленского не удалось до сих пор – проблема полуправомочия КСУ перешла в 2022 год.

26 января Верховная Рада приняла закон о народовластии через всеукраинский референдум. Последствия этого решения - далекоидущие и непрогнозируемые, ведь референдумы – это своеобразное оружие массового поражения, которое может как развалить страну, так и объединить. И неизвестно, по каким вопросам власти захочется спросить мнения людей – скажем, о статусе Донбасса или чем-то не менее взрывоопасном. Первой опробовала функционал закона о народовластии Юлия Тимошенко, предложив пять вопросов на референдум, в частности, о рынке земли и легализации игорного бизнеса. Но ей отказал Центризбирком.

Февраль: санкции в отношении Козака, Медведчука и их телеканалов

Все началось с намеков в анонимных телеграм-каналах с тем, что президентская партия планирует еще раз круто изменить свою идеологию. Однако "зеленый национализм" так и не развился в системную идеологическую платформу партии власти. Однако разговоры о правонаправленности "слуг", хотя бы даже декларативной, имели под собой почву. Вечером 2 февраля СНБО ввел санкции в отношении близкого к куму Путина Виктора Медведчука и нардепа Тараса Козака и официально принадлежащих ему телеканалов "112", NewsOne и ZIK. Им запретили работать на протяжении следующих пяти лет. До сих пор неизвестно, чем закончится эта история: суды продолжаются по сей день. Но то, что из-под ног ОПЗЖ была выбита крепкая почва – факт. Между тем, одновременно с закрытием пророссийских рупоров, боевики на оккупированном Донбассе впервые за полтора года обстреляли позиции ВСУ с применением ракетной системы "Град-П".

Через две недели после закрытия каналов из "пула Медведчука" СБУ объявила подозрение пророссийскому блоггеру Анатолию Шарию, в частности, по статье "Государственная измена". 19 февраля СНБО принял решение о санкциях в отношении Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Наталии Лавренюк и других лиц, а 20 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел это решение в действие.

Но краткосрочный эффект был достигнут, и падение рейтингов временно было остановлено. Показатели популярности даже вернулись к росту. Но, как показала уже осень, временно: если зверя политического популизма не кормить регулярно, он начинает поедать своих хозяев.

Отстраненный глава КСУ Тупицкий остался без госохраны. "Держителем печати суда" временно стал Сергей Головатый. Проигнорировав рекомендацию европейских партнеров не спешить с заполнением вакансии в КСУ, большинство 19 февраля назначило креатуру президента Виктора Кичуна членом Конституционного Суда. Но и это не обеспечило рестарт суда и его работу в нужном Банковой русле.

Сергея Стерненко осудили, причем не по самому резонансному делу из числа тех, где он фигурирует. В день вынесения приговора на Банковой прошла акция в защиту Стерненко, задержаны 17 человек.

Март: СНБО превращается в самое рейтинговое "вечернее шоу" страны

В ожидании выхода расследования Bellingcat фракция "ЕС" вышла с публичным требованием создать в парламенте ВСК для расследования обстоятельств срыва операции по задержанию вагнеровских наемников, фактически поиска "крота" в верхах власти. Монобольшинство прогнозируемо спустило это требование на тормозах, создав вместо этого комиссию, которую назвали "комиссией по расследованию всех измен". Результатом ее деятельности стали заявления Марьяны Безуглой, за которые ее очень яростно тролили.

Власти медийно проиграли старт прививки от коронавируса. После продолжительного и нервного ожидания, когда все цивилизованные страны уже полным ходом вакцинировали своих граждан, в Украину так и не привезли китайскую вакцину.

20 марта состоялась следующая акция в поддержку Стерненко, которая закончилась выбитыми окнами, пиротехникой а также разрисованными стенами и дверями Банковой. Партия власти требовала внеочередного заседания Верховной Рады, но "слуги" проиграли этот бой, дав повод оппозиции заявить свои требования к повестке дня такого заседания: заслушать информацию о борьбе власти с коронавирусом, создание ВСК по "вагнеровцам" и принятие постановления о прекращении политически мотивированных репрессий.

СНБО в это время оставалось самым рейтинговым "вечерним шоу" страны. Данилов заявил о поручении СБУ проверить обстоятельства, при которых были подписаны и ратифицированы Харьковские соглашения. 19 марта санкции применили к Януковичу, экс-чиновникам и правоохранителям (в целом касательно 25 человек). Затем решение проверить законность получения всех разрешений на пользование недрами, начиная с 1991 года. Санкции против отдельных контрабандистов. Таким образом СНБО превратился в орган реализации быстрых политических решений.

27 марта президент отменил указы Виктора Януковича о назначении судьями КСУ главу суда Тупицкого и Александра Касминина, чем превысил полномочия, поэтому в суде отказались принимать новоназначенных.

Апрель: Скандальные выборы на Прикарпатье и закон об олигархах

28 марта состоялись довыборы народного депутата по 87-му округу на Прикарпатье и 50-му округу в Донецкой области. Победителем на Надворнянщине ЦИК назвал стронгмена и кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка, а первым в округе №50 стал Андрей Аксенов. Итогом кампании в обоих округах стала крайне низкая явка избирателей. Электорат чувствовал себя обманутым после выборов 2019 года и находился в апатии.

Впрочем, борьба в Ивано-Франковской области была очень острой. Вирастюк при поддержке десанта "слуг" отвоевал мандат у представителя партии из сферы влияния Игоря Коломойского "За будущее", бывшего нардепа, топ-менеджера курорта Буковель Александра Шевченко. Если сначала на Банковой хотели просто сохранить лицо, то в процессе вошли во вкус: дошло до публичного выяснения отношений с окружением Коломойского – человека, который не без основания считает себя создателем нынешней власти. Несмелую попытку создать что-то вроде фронды воле Киева попытался Ивано-Франковский облсовет, приняв обращение ко всем возможным инстанциям о признании выборов недействительными, но не помогло и это.

В начале апреля главный санврач, а сейчас – министр здравоохранения Виктор Ляшко, озвучил план власти вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года 70% взрослого населения страны. Однако к середине декабря полный курс вакцинации против COVID-19 прошли в Украине около 40% взрослых граждан.

13 апреля президент Украины подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации скандального ОАСК, но Вовк и ныне там. На днях суд заблокировал избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Назначить главу САП, напомним, обещал президенту США Владимир Зеленский.

И именно в середине апреля был задан едва ли не ключевой тренд на следующее полугодие и дольше – с Банковой прозвучало о подготовке закона об олигархах.

Май: Визит Нуланд и Блинкена, Банковая против Кличко, Зеленский против олигархов

Киев дождался визита государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Состоялся ряд встреч с отечественными представителями власти и политиками. Среди участников таких разговоров были Петр Порошенко и Виталий Кличко. Вскоре волна обысков накрыла коммунальные предприятия столицы.

Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Новым министром стал Виктор Ляшко.

Владимир Зеленский приказал провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, установив перечень проживающих там и основания для их пребывания. Вскоре часть госдачников выселили, но некоторые из них уже через несколько месяцев вернулись.

Обнародован проект "антиолигархического" закона. Главный пункт, который многих возмутил — президент будет решать, кто является олигархом.

Власти приняли закон о доступном жилье. Как мы и прогнозировали, изменений в доступности квартир он не принес. Спешно созданное Минфином в конце 2020 года специальное государственное учреждение – "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье") до сих пор не помогла ни одной семье, не имеющей жилья. А выпущенные в октябре государственные облигации на 20 млрд грн (такую сумму долга плюс проценты будут возвращать следующие поколения за жилье, которое будет реализовываться, допустим, в следующем году) до сих пор не направлены на дешевую ипотеку или жилье в лизинг.

Июнь: нардепы-"бездомные", парализованный КСУ, новые протесты, двойное гражданство

10 июня шесть судей заблокировали работу Большой палаты КСУ, требуя обеспечить присутствие на заседаниях Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина, уволенных с должностей президентом.

Во второй раз с начала года "слуги" заговорили о введении двойного гражданства в Украине. В январе тройка депутатов из монобольшинства – Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша – зарегистрировали соответствующий законопроект, который до сих пор находится в Раде без движения. А в июне с аналогичной инициативой вышла Мария Мезенцева из той же фракции "Слуга народа". Результата нет и в этом случае. Подобные инициативы вызывают упреки в неконституционности. Будет ли именно так рассмотрен Радой соответствующий законопроект от президента, который поступил в конце года — увидим уже в 2022-м.

"Бантиком" в завершении первого полугодия стали протесты под стенами Офиса президента, с которыми пришли "Движение сопротивления капитуляции", "Демократический топор" и другие организации. Информповод обеспечил сам Зеленский, в интервью "1+1" заявив, что сам рассказал Лукашенко о деталях спецоперации по "вагнеровцам".

Это были итоги первой половины 2021 года. Вскоре появятся итоги второй половины, которая была весьма жаркой.