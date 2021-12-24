Эти 9 продуктов помогут оздоровить желудок

Повышенная кислотность, пониженная кислотной, гастрит, эррозийные, воспалительные процессы…, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Это только верхушка айсберга в заболевании желудка, которые "успешно" не поддаются лечению, ведь большинство гастроэнтерологов дружно предлагают терапию антибиотиками, затем терапию лекарством, которое хоть как-то поможет защитить желудок от этих антибиотиков, а напоследок – множество БАДов и рекомендацию есть овсянку утром в обед и вечером.

Нутрициолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что гастрит и язву лечить невозможно, возможно восстановить кислотность желудка, отрегулировать желчеотток, нормализовать выработку желудочного секрета, улучшить скорость пищеварения.

И только тогда желудок полностью восстановит свои функции и клеточные структуры. Другими словами, станет здоровым.

Как помочь желудку (фото: pexels.com)

От здоровья желудка зависит не только комфорт после еды, но и усвояемость витаминов группы В, а также нормальная работа кишечника, а соответственно – микрофлора, иммунитет и т.д.⠀

Топ-9 полезных продуктов для оздоровления желудка