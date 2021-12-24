Полезные свойства зеленого кофе

Зеленый кофе получают с помощью различной обработки кофейных зерен, которые вместо того, чтобы проходить весь процесс обжига, оставляют сохнуть. Поэтому бобы остаются сырыми и следовательно, имеют зеленый цвет, в отличие от темных жареных бобов, сообщает Bio-green.

Зеленый кофе состоит из множества драгоценных элементов, которые благотворно влияют на наш организм: это антиоксиданты, витамины группы В и минеральные соли.

Кофеин, содержащийся в зеленом кофе поглощается гораздо медленнее, и устраняется так же медленно. Это предотвращает возникновение потенциальных побочных эффектов от его употребления, таких как бессонница или диарея.

Таким образом, кофеин остается в циркуляции гораздо дольше, продлевая действие энергии. Если с черным кофе эффект ощущается примерно через 30 минут, но исчезает в течение нескольких часов, выпивка чашки зеленого кофе покажет результаты на более длительный период времени. Таким образом стимулируются концентрация и внимание, сдерживая чувство усталости.

Зеленый кофе менее кислый, его pH близок к 5, поэтому он оказывает меньшее воздействие на слизистую оболочку желудка. Благодаря антиоксидантам он противодействует старению клеток, воспалениям и возможному возникновению рака. По сравнению с зеленым чаем, он содержит антиоксиданты как минимум в четыре раза больше.

Хлорогеновая кислота впоследствии превращается в кофейную кислоту, она оказывает действенную помощь против развития воспалительных процессов. Употребление этого напитка также приносит пользу коже и волосам. Наконец, наблюдается снижение холестерина.

Этот напиток не подходит беременным и кормящим женщинам, а также детям. Также следует избегать, если вы страдаете бессонницей и тахикардией.