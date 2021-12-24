Ведущий телеканала "Рада" обвинил нардепа в "любви к Путину"

В прямом эфире парламентского телеканала "Рада" накануне вечером произошла перепалка между ведущим - известным блогером Сергеем Ивановым и нардепом от пророссийской ОПЗЖ Александром Качным, сообщает УНИАН.

Иванов и Качный не скрывали неприязненное отношение друг к другу. В частности, нардеп напомнил журналисту его неоднозначные видео на Youtube, в ответ тот назвал их сатирой.

"Я что хочешь могу говорить на телеканале "Рада", я народный депутат. А вы не все можете" , - заявил в какой-то момент нардеп, заявив, что Иванов не имеет права работать на телеканале.

Ведущий в свою очередь обвинил депутата в поддержке президента РФ Владимира Путина и "русского мира".

"Вам же нравится Путин, Россия, вы защищаете российские интересы в Украине, даже здесь проводите пророссийскую пропаганду" , - заявил Иванов.

Качный в ответ сказал, что любит Украину, является украинцем и вырос на Киевщине. В свою очередь он напомнил, что Иванов в столицу приехал с Луганщины.

Далее дискуссия перешла на тему оккупации Крыма и Донбасса.

"Вы положили Украину под Путина в 2014 году" , - сказал Иванов Качному.

Дискуссия завершилась тем, что депутат покинул студию. Иванов после этого тоже начал смеяться.