Причины покраснения глаз

Покраснение глаз могут вызвать разные причины, начиная от аллергии, заканчивая серьезными заболеваниями. Существует три важных симптома, при которых человеку нужно обратиться к специалисту при покраснении глаз, – это боль, повышенная светочувствительность и помутнение зрения, сообщает Профиль.

О возможных причинах покраснения глаз рассказали врачи Кливлендской клиники (Cleveland Clinic).

Аллергия и сухость глаз

Некоторые раздражители глаз усугубляют воздействие других факторов. Например, если у человека хронический синдром сухого глаза, его глаза с большей вероятностью будут реагировать на аллергены, так как меньшее количество защитной слезной пленки делает их более восприимчивыми к поверхностным раздражителям. Решить проблему помогут капли для глаз. Чтобы правильно их подобрать, лучше проконсультироваться с врачом.

Субконъюнктивальное кровоизлияние

Субконъюнктивальное кровоизлияние под слизистую оболочку глаза происходит, когда мелкие кровеносные сосуды конъюнктивы начинают кровоточить и небольшое количество крови попадает под слизистую. Это может вызывать тревогу, но обычно такое состояние проходит в течение пары недель без какого-либо лечения.

Среди возможных причин субконъюнктивального кровоизлияния выделяют травму, быстрое повышение артериального давления, прием некоторых препаратов, хирургическое вмешательство.

Конъюнктивит

"Розовый глаз", также известный как конъюнктивит, возникает, когда вирусы, бактерии или раздражители вызывают воспаление и инфекцию слизистой оболочки глаз. Симптомы включают зуд, отек, выделения и жжение. Состояние может пройти само по себе, однако лучше всего обратиться к врачу за лечением.

Инфекция

Боль, светочувствительность, краснота глаз и помутнение зрения иногда являются признаком серьезной глазной инфекции. Инфицирование могут вызвать различные бактерии, вирусы, аллергены и паразиты. При подозрении на подобные заболевания рекомендуется сразу же обратиться к врачу.

Увеит

Увеит – это воспаление сосудистой оболочки глаз, которое обычно сопровождается неприятными симптомами, включая светочувствительность, ухудшение зрения, покраснение и боль. Без лечения увеит может вызвать потерю зрения, глаукому или катаракту.