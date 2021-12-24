Wizz Air полностью отменил больше 80 рейсов по Европе и Украине
Венгерская авиакомпания Wizz Air убрала из продажи билеты на более чем 80 рейсов по Европе. Отменили ряд рейсов и из Украины. Больше всего сокращенных маршрутов относятся к Италии, сообщает Lowcostavia.
В список отсутствующих в продаже рейсов Wizz Air из Украины попали:
- Харьков – Венеция;
- Запорожье – Будапешт (отменено после 10 января);
- Запорожье – Дортмунд;
- Запорожье – Милан;
- Одесса – Болонья;
- Одесса – Гданьск;
- Одесса – Катовице;
- Киев – Ганновер;
- Львов – Верона;
- Львов – Щецин.
Кроме того, Wizz Air внес изменения в летнее расписание. Так, был перенесен старт или возобновление ряда рейсов из Украины. До июля отложили начало выполнения рейсов:
- Киев – Малага;
- Львов – Афины;
- Львов – Салоники;
- Львов – Венеция;
- Львов – Ницца;
- Львов – Братислава;
- Одесса – Вроцлав;
- Запорожье – Вена;
- Харьков – Пардубице.
Больше всего рейсов отменили из австрийской Вены. Список отмененных рейсов выглядит так (simpleflying):
- Бакэу – Мемминген;
- Баня-Лука – Эйндховен;
- Бари – Тель-Авив;
- Болонья – Касабланка;
- Бриндизи – Болонья;
- Бриндизи – Пиза;
- Бриндизи – Санторини;
- Бухарест – Берген;
- Бухарест – Кальяри;
- Бухарест – Родос;
- Будапешт – Запорожье;
- Кишинев – Ираклион;
- Кишинев – Ницца;
- Донкастер – Сучава;
- Дортмунд – Бари;
- Дортмунд – Запорожье;
- Гданьск – Буде;
- Гданьск – Гатвик;
- Гданьск – Малага;
- Гданьск – Санторини;
- Гданьск – Одесса;
- Бирмингем – Яссы;
- Катовице – Миконос;
- Катовице – Одесса;
- Катовице – Сантандер;
- Харьков – Венеция;
- Краков – Тромсе;
- Краков – Тронхейм;
- Краков – Турку;
- Кутаиси – Познань;
- Ларнака – Берген;
- Ларнака – Бирмингем;
- Ларнака – Дортмунд;
- Ларнака – Эйндховен;
- Ларнака – Мемминген;
- Ларнака – Осло;
- Ларнака – Скопье;
- Ларнака – Турку;
- Лутон – Аликанте;
- Лутон – Фаро;
- Лутон – Родос;
- Львов – Верона;
- Милан Мальпенса – Эйндховен;
- Милан Мальпенса – Лансароте;
- Милан Мальпенса – Лиссабон;
- Милан Мальпенса – Охрид;
- Милан Мальпенса – Запорожье;
- Неаполь – Касабланка;
- Неаполь – Ханья;
- Неаполь – Фуэртевентура;
- Неаполь – Лампедуза;
- Неаполь – Тенерифе;
- Неаполь – Верона;
- Палермо – Пиза;
- Рим Фьюмичино – Анталия;
- Рим Фьюмичино – Бодрум;
- Рим Фьюмичино – Фаро;
- София – Будапешт;
- София – Родос;
- София – Санторини;
- Варна – Барселона;
- Варна – Ираклион;
- Вена – Альгеро;
- Вена – Шарлеруа;
- Вена – Кельн;
- Вена – Дортмунд;
- Вена – Эйндховен;
- Вена – Фаро;
- Вена – Мадрид;
- Вена – Менорка;
- Вена – Осло;
- Вена – Скавста;
- Вена – Таллинн;
- Вильнюс – Бирмингем
- Вильнюс – Ливерпуль;
- Варшава – Берген;
- Варшава – Бухарест;
- Варшава – Превеза;
- Варшава – Севилья;
- Варшава – Салоники;
- Варшава – Верона;
- Варшава – Вена.