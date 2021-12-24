Wizz Air полностью отменил больше 80 рейсов по Европе и Украине

Венгерская авиакомпания Wizz Air убрала из продажи билеты на более чем 80 рейсов по Европе. Отменили ряд рейсов и из Украины. Больше всего сокращенных маршрутов относятся к Италии, сообщает Lowcostavia.

В список отсутствующих в продаже рейсов Wizz Air из Украины попали:

Харьков – Венеция;

Запорожье – Будапешт (отменено после 10 января);

Запорожье – Дортмунд;

Запорожье – Милан;

Одесса – Болонья;

Одесса – Гданьск;

Одесса – Катовице;

Киев – Ганновер;

Львов – Верона;

Львов – Щецин.

Кроме того, Wizz Air внес изменения в летнее расписание. Так, был перенесен старт или возобновление ряда рейсов из Украины. До июля отложили начало выполнения рейсов:

Киев – Малага;

Львов – Афины;

Львов – Салоники;

Львов – Венеция;

Львов – Ницца;

Львов – Братислава;

Одесса – Вроцлав;

Запорожье – Вена;

Харьков – Пардубице.

Отмененные рейсы Wizz Air. Источник: GCMap

Больше всего рейсов отменили из австрийской Вены. Список отмененных рейсов выглядит так (simpleflying):

Бакэу – Мемминген;

Баня-Лука – Эйндховен;

Бари – Тель-Авив;

Болонья – Касабланка;

Бриндизи – Болонья;

Бриндизи – Пиза;

Бриндизи – Санторини;

Бухарест – Берген;

Бухарест – Кальяри;

Бухарест – Родос;

Будапешт – Запорожье ;

; Кишинев – Ираклион;

Кишинев – Ницца;

Донкастер – Сучава;

Дортмунд – Бари;

Дортмунд – Запорожье;

Гданьск – Буде;

Гданьск – Гатвик;

Гданьск – Малага;

Гданьск – Санторини;

Гданьск – Одесса;

Бирмингем – Яссы;

Катовице – Миконос;

Катовице – Одесса ;

; Катовице – Сантандер;

Харьков – Венеция;

– Венеция; Краков – Тромсе;

Краков – Тронхейм;

Краков – Турку;

Кутаиси – Познань;

Ларнака – Берген;

Ларнака – Бирмингем;

Ларнака – Дортмунд;

Ларнака – Эйндховен;

Ларнака – Мемминген;

Ларнака – Осло;

Ларнака – Скопье;

Ларнака – Турку;

Лутон – Аликанте;

Лутон – Фаро;

Лутон – Родос;

Львов – Верона;

Верона; Милан Мальпенса – Эйндховен;

Милан Мальпенса – Лансароте;

Милан Мальпенса – Лиссабон;

Милан Мальпенса – Охрид;

Милан Мальпенса – Запорожье;

Неаполь – Касабланка;

Неаполь – Ханья;

Неаполь – Фуэртевентура;

Неаполь – Лампедуза;