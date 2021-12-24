Wizz Air полностью отменил больше 80 рейсов по Европе и Украине

Wizz Air полностью отменил больше 80 рейсов по Европе и Украине
Фото: facebook.com/vladkryklii

Венгерская авиакомпания Wizz Air убрала из продажи билеты на более чем 80 рейсов по Европе. Отменили ряд рейсов и из Украины. Больше всего сокращенных маршрутов относятся к Италии, сообщает Lowcostavia.

В список отсутствующих в продаже рейсов Wizz Air из Украины попали:

  • Харьков – Венеция;
  • Запорожье – Будапешт (отменено после 10 января);
  • Запорожье – Дортмунд;
  • Запорожье – Милан;
  • Одесса – Болонья;
  • Одесса – Гданьск;
  • Одесса – Катовице;
  • Киев – Ганновер;
  • Львов – Верона;
  • Львов – Щецин.

Кроме того, Wizz Air внес изменения в летнее расписание. Так, был перенесен старт или возобновление ряда рейсов из Украины. До июля отложили начало выполнения рейсов:

  • Киев – Малага;
  • Львов – Афины;
  • Львов – Салоники;
  • Львов – Венеция;
  • Львов – Ницца;
  • Львов – Братислава;
  • Одесса – Вроцлав;
  • Запорожье – Вена;
  • Харьков – Пардубице.
Отмененные рейсы Wizz Air
Отмененные рейсы Wizz Air. Источник: GCMap

Больше всего рейсов отменили из австрийской Вены. Список отмененных рейсов выглядит так (simpleflying):

  • Бакэу – Мемминген;
  • Баня-Лука – Эйндховен;
  • Бари – Тель-Авив;
  • Болонья – Касабланка;
  • Бриндизи – Болонья;
  • Бриндизи – Пиза;
  • Бриндизи – Санторини;
  • Бухарест – Берген;
  • Бухарест – Кальяри;
  • Бухарест – Родос;
  • Будапешт – Запорожье;
  • Кишинев – Ираклион;
  • Кишинев – Ницца;
  • Донкастер – Сучава;
  • Дортмунд – Бари;
  • Дортмунд – Запорожье;
  • Гданьск – Буде;
  • Гданьск – Гатвик;
  • Гданьск – Малага;
  • Гданьск – Санторини;
  • Гданьск – Одесса;
  • Бирмингем – Яссы;
  • Катовице – Миконос;
  • Катовице – Одесса;
  • Катовице – Сантандер;
  • Харьков – Венеция;
  • Краков – Тромсе;
  • Краков – Тронхейм;
  • Краков – Турку;
  • Кутаиси – Познань;
  • Ларнака – Берген;
  • Ларнака – Бирмингем;
  • Ларнака – Дортмунд;
  • Ларнака – Эйндховен;
  • Ларнака – Мемминген;
  • Ларнака – Осло;
  • Ларнака – Скопье;
  • Ларнака – Турку;
  • Лутон – Аликанте;
  • Лутон – Фаро;
  • Лутон – Родос;
  • Львов – Верона;
  • Милан Мальпенса – Эйндховен;
  • Милан Мальпенса – Лансароте;
  • Милан Мальпенса – Лиссабон;
  • Милан Мальпенса – Охрид;
  • Милан Мальпенса – Запорожье;
  • Неаполь – Касабланка;
  • Неаполь – Ханья;
  • Неаполь – Фуэртевентура;
  • Неаполь – Лампедуза;
  • Неаполь – Тенерифе;
  • Неаполь – Верона;
  • Палермо – Пиза;
  • Рим Фьюмичино – Анталия;
  • Рим Фьюмичино – Бодрум;
  • Рим Фьюмичино – Фаро;
  • София – Будапешт;
  • София – Родос;
  • София – Санторини;
  • Варна – Барселона;
  • Варна – Ираклион;
  • Вена – Альгеро;
  • Вена – Шарлеруа;
  • Вена – Кельн;
  • Вена – Дортмунд;
  • Вена – Эйндховен;
  • Вена – Фаро;
  • Вена – Мадрид;
  • Вена – Менорка;
  • Вена – Осло;
  • Вена – Скавста;
  • Вена – Таллинн;
  • Вильнюс – Бирмингем
  • Вильнюс – Ливерпуль;
  • Варшава – Берген;
  • Варшава – Бухарест;
  • Варшава – Превеза;
  • Варшава – Севилья;
  • Варшава – Салоники;
  • Варшава – Верона;
  • Варшава – Вена.

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