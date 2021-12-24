Электромобиль Tesla при зарядке сжег дом в Днепре

В Днепре на улице Нахимова горел жилой дом. Причиной пожара, по предварительным данным, является электромобиль Tesla, сообщает АвтоПортал.

Судя по всему, электрокар Tesla загорелся при зарядке. По прибытии на место пожарные установили, что огонь охватил гараж на первом этаже дома и существует угроза распространения огня на все строение.

Площадь возгорания составила 70 кв. м, а его ликвидация заняла 50 минут. В тушении приняли участие 23 человека и 6 единиц техники.

Пожар практически полностью уничтожил гараж и хранящиеся в нем электромобиль Tesla и два мотоцикла. Также огнем повреждены лестничная клетка в доме, внутренняя и внешняя облицовка стен.

К счастью, обошлось без человеческих жертв или пострадавших, однако в пожаре погибли домашние питомцы – два кота отравились угарным газом.