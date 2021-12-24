Автотранспорт силовиков получил новые номерные знаки

На служебном транспорте украинских силовиков начали появляться новые номерные знаки. Новшества коснутся всех структур, входящих в систему МВД – пограничников, ГСЧС и Нацгвардии, сообщает Autoconsulting.

Как объяснил спикер МВД Артем Шевченко, нововведение внедрено по предложению международных партнеров.

"Раньше у военных были черные номера. Теперь, например, Нацгвардия, показывает, что она ближе к народу, поэтому и произошли изменения. Новшества касаются и формы нацгвардейцев. Как многие заметили, сейчас у них уже синяя форма, а не камуфляж", – сказал Шевченко .

В свою очередь спикер Нацгвардии Руслан Музычук добавил, что новый и современный госстандарт для номерных знаков был утвержден в прошлом году.

Судя по инфографике, Госпогранслужба получит автомобильные номера с латинской литерой B и зеленым "пограничным" крестом, Нацгвардия ­– букву G и восьмиугольную звезду с факелом, Оперативно-спасательная служба гражданской защиты – литеру Е и красно-синий "спасательский" крест.

При этом черные знаки, согласно ДСТУ 4278: 2019, останутся для автомобилей, прицепов, автобусов, самоходных машин и механизмов Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.