Кого украинцы считают олигархами - опрос

Социологи поинтересовались у украинцев, кого они считают олигархами. Результаты опроса "Центра Разумкова" показали, что некоторые граждане считают олигархом и действующего президента Владимира Зеленского, сообщает Зеркало недели.

Так, больше всего украинцев к ним относят:

Игоря Коломойского – 94%;

Рината Ахметова – 94%;

Петра Порошенко – 89%;

Виктора Пинчука – 82%;

Дмитрия Фирташа – 80%.

Сергея Левочкина – 63%;

Юрия Бойко – 61%;

Вадима Новинского – 58%;

Владимира Зеленского – 55%.

Центр Разумкова

В то же время, 21% граждан считает Закон о «деолигархизации» реальным шагом преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в Украине. Еще 33% убеждены, что этот закон – популистский шаг, который должен обеспечить Зеленскому больше популярности. Также 23% убеждены, что это попытками президента и его окружения перераспределить собственность в экономике и самим стать олигархами. Для 11% украинцев закон об олигархах является способом борьбы с политической оппозицией.

Опрос был проведен с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Всего опросили 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.