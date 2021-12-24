Как быстро штамм Омикрон может распространиться в Украине: ответ Минздрава
В Министерстве здравоохранения заявили пока не могут дать прогноз о распространении штамма коронавируса "Омикрон" в Украине. Об этом заявил Игорь Кузин в интервью, сообщает Укринформ.
По словам Кузина, в Европе этом штамм распространяется преимущественно среди невакцинированных.
"Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований", — отметил он.
Кузин сообщил, что по предварительной информации, Омикрон почти вдвое инфекционнее штамма Дельта, удвоение количества случаев составляет в среднем от 1,5 до 3 дней.
"Это очень большая скорость распространения. И остается еще много переменных, которые неизвестны по этому штамму. Что касается основных прогнозов. Прогнозируется, что за счет быстрого распространения в Европе в течение нескольких недель Омикрон будет превалировать и замещать штамм Дельта", — добавил он.