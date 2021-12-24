Как быстро штамм Омикрон может распространиться в Украине: ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения заявили пока не могут дать прогноз о распространении штамма коронавируса "Омикрон" в Украине. Об этом заявил Игорь Кузин в интервью, сообщает Укринформ.

По словам Кузина, в Европе этом штамм распространяется преимущественно среди невакцинированных.

"Поэтому для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело. Поэтому мы ориентируемся только на результаты лабораторных исследований" , — отметил он.

Кузин сообщил, что по предварительной информации, Омикрон почти вдвое инфекционнее штамма Дельта, удвоение количества случаев составляет в среднем от 1,5 до 3 дней.