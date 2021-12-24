Пятнадцать танкеров со сжиженным газом направляются из США в Европу

Количество танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ) и направляются из США в Европу, выросло за сутки в полтора раза, сообщает Oilpoint.

«Число танкеров, которые пересекают Атлантический океан с сжиженным природным газом из США и объявили пунктами назначения порты Западной Европы, подскочило на 50% всего за 24 часа на фоне ухудшения в ситуации с энергетическим кризисом в ЕС», — пишет агентство Blооmberg.

По его данным, число танкеров теперь составляет 15 после, тогда как в среду их было 10, при этом есть еще 11 танкеров с СПГ из США, которые не объявили пункт назначения, но их маршрут предполагает, что они направляются в Европу.