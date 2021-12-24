Кабмин продлил полномочия временных членов правления Нафтогаза

Правительство продлило срок действия полномочий четверых временных членов правления НАК Нафтогаз Украины, сообщает Новое время.

Кабинет министров продлил полномочия четырех временных членов правления НАК Нафтогаз Украины до 29 апреля 2022 года.

Такое распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

Полномочия продлили Елене Бойченко, Владиславу Воловику, Маврикию Калугину и Роману Чумаку. Они были назначены на свои должности в правлении 28 сентября 2021 года на период до принятия новым составом наблюдательного совета компании решений по формированию правления, но не позже 8 декабря 2021 года.

За день до этого, 27 сентября, члены наблюдательного совета Нафтогаза сложили свои полномочия. После этого Кабмин временно взял на себя функции набсовета компании.

Как сообщалось, в начале сентября три независимых члена набсовета Нафтогаза Клер Спотисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден подали в отставку и написали письмо на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Они объяснили свое решение сложностями во взаимодействии с председателем правления Нафтогаза Юрием Витренко.

Сам Витренко, комментируя их отставку, заявил, что в набсовете не было людей ни с нефтегазовым, ни с юридическим образованием и опытом. Он также раскритиковал сам процесс отбора независимых членов набсовета.